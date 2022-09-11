العنصرية والتحريض يدفعان اللاجئين السوريين للهرب من تركيا إلى أوروبا

أنقرة – يستعد العديد من اللاجئين السوريين في تركيا لمغادرة البلاد في “قوافل عملاقة” بسبب العنصرية والتحريض الإعلامي وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الاستفزازات.

وتتحدث تقارير عن أن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعات المغادرة يمكن أن يرتفع إلى الآلاف. وعلى الرغم من وجود حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم اللاجئين، إلا أنه من غير الواضح عدد المهاجرين الذين اجتمعوا بالفعل على اتخاذ قرار مغادرة تركيا.

ووصفت مصادر لصحيفة “جيروزاليم بوست” رغبة الأعداد الكبيرة في الفرار إلى أوروبا من تركيا أو عبرها بالمأزق الذي ظهر العام الماضي عندما توجهت أعداد بالآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى بيلاروسيا على أمل الوصول إلى أوروبا الغربية. ومن المعروف أن بعض هؤلاء اللاجئين هم من الأقليات الكردية المضطهدة في المنطقة.

عدد الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعات المغادرة إلى أوروبا يمكن أن يرتفع إلى الآلاف

واستضافت تركيا الملايين من اللاجئين من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وفي عام 2015 غادر ما يقرب من مليون مهاجر ولاجئ تركيا عن طريق البحر والبر، متجهين إلى اليونان ثم إلى المجر وألمانيا عبر صربيا.

وبسبب عدم الاستقرار السياسي في العراق والإبادة الجماعية للأقليات مثل الإيزيديين من قبل داعش في عامي 2014 و2015، سعى الأكراد في العراق أيضًا لهذا الطريق.

وأدّى اضطهاد داعش إلى دفع الملايين إلى الفرار من الحرب في العراق وسوريا عبر الطرقات المؤدية إلى أوروبا، وذلك بسبب عدم استقبالهم بشكل جيد في البلدان الأخرى. وعلى سبيل المثال، كان السوريون في الأردن موضع ترحيب على ما يبدو، لكن معظمهم ظلوا في مخيمات كبيرة ومُنعوا من ممارسة بعض المهن.

ولم يكن لدى اللاجئين أي فرصة للنجاح في إيران أيضًا، ولم يتم الترحيب بالعديد منهم في دول الخليج لذلك لم يبق لهم من خيار سوى تركيا.

وواجه اللاجئون السوريون في تركيا العنصرية ودعاية الحكومة التركية التي تهدف إلى استخدامهم إما لإحداث أزمة مع اليونان أو كمرتزقة وذلك بعدما تم الترحيب بهم في البداية. وعلى سبيل المثال، حاول الحزب الحاكم في تركيا استخدام السوريين كمرتزقة في ليبيا ولمحاربة أرمينيا والأكراد.

ووعدت أنقرة في بعض الحالات بإعادة اللاجئين إلى سوريا طالما أنهم يستقرون في مناطق كردية مثل عفرين، مستخدمين اللاجئين العرب السوريين لإحداث تغيير ديموغرافي.

وبسبب غضبها من انتقادات أوروبا لانتهاكاتها في سوريا في مارس 2020، فتحت تركيا حدودها مع اليونان وحاولت إجبار المهاجرين على الدخول إلى اليونان. وبسبب ذلك يجد اللاجئون أنفسهم الآن عالقين مرة أخرى.

وبحسب تقرير إخباري، فإن “نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالمشاركة في القافلة التي تهدف إلى مغادرة عدد كبير من تركيا إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة (…) وهناك توقع بزيادة العدد”.

تركيا استضافت الملايين من اللاجئين من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية وفي عام 2015 غادر ما يقرب من مليون مهاجر ولاجئ تركيا عن طريق البحر والبر

ويقول نشطاء إن السوريين يواجهون عنصرية متزايدة في تركيا. ودعا النشطاء “المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى دعمهم ومساعدتهم في تسهيل انتقال القافلة الإنسانية إلى الاتحاد الأوروبي”.

وكتب أحد الصحافيين على تويتر “أخشى أن تتحول #قافلة_النور إلى صفحة مظلمة للغاية في الإنسانية. لا تنظر فرونتكس إلى تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، ولا تنامي عنصرية تركيا العنيفة ضد السوريين، أو التطبيع مع الأسد أكثر من أمن الاتحاد الأوروبي”.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه القوافل، وما إذا كانت الحكومة التركية ستشجع الناس على الوصول إلى اليونان، حيث سبق أن استخدمت أنقرة اللاجئين في الماضي لخلق أزمة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تؤدي تهديدات أنقرة بشن هجمات جديدة في سوريا إلى نزوح المزيد من الأشخاص وموجة لجوء جديدة.

العرب