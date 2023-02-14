الزلزال يؤجج العنصرية ضد السوريين في تركيا

أنطاكية (تركيا) – أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا استياء بعض الأتراك تجاه الملايين من اللاجئين السوريين في البلاد الذين يحملهم البعض دون دليل مسؤولية عمليات النهب وسط الدمار والفوضى.

واتهم عدد من الأتراك في البلدات والمدن التي ضربها الزلزال السوريين بسرقة المتاجر والمنازل المتهدمة. وعلى تويتر، جرى تداول شعارات مناهضة لسوريا مثل “لا نريد سوريين” و”يجب ترحيل المهاجرين” و”لم تعودوا محل ترحيب”.

وقال سوريون صاروا بلا مأوى بسبب الزلزال إنهم طردوا من مخيمات الطوارئ. وفتح سوري ملجأ في مدينة مرسين لأبناء وطنه فقط بعد أن واجهوا إهانات عنصرية.

وقال سوري طلب عدم نشر اسمه “توقفنا عن الذهاب إلى مواقع الإنقاذ لمتابعة الموقف لأن الناس بدأوا بالصراخ علينا ودفعنا عندما سمعونا نتحدث العربية… يتهمنا الناس بالنهب طوال الوقت، ولكن هذا فقط من أجل إثارة الشقاق”.

وبلغ إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال حتى الآن أكثر من 37 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع تلاشي الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

وصار مئات الآلاف بلا مأوى، وانتظروا لعدة أيام في بعض المناطق للحصول على الطعام ودخول مراكز الإيواء المؤقتة. وأفاد سكان وعمال إغاثة بوقوع عمليات نهب وتوقف عدد من فرق الإغاثة الأجنبية عن العمل لفترة وجيزة بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأعلن وزير العدل التركي الأحد اعتقال 48 شخصا بتهمة النهب، دون أن يوضح جنسياتهم. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعامل بحزم مع اللصوص.

وتستضيف تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري بعد أن فتحت حدودها لمن فروا من الحرب الأهلية التي اندلعت هناك في عام 2011.

ويتركز كثير منهم في جنوب البلاد قرب الحدود السورية. وفي مدينة غازي عنتاب التركية، الأكثر نكبة بالزلزال، يقيم ما يقرب من نصف مليون سوري، وهو ربع عدد السكان.

والاستياء من السوريين ليس بالأمر الجديد، لكن الزلزال أدى إلى تفاقم التوتر.

وأنفقت تركيا أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 2011 في استيعاب اللاجئين في وقت تعاني فيه الدولة من ضائقة اقتصادية شديدة. وينظر بعض الأتراك إلى السوريين على أنهم أيدي عاملة رخيصة تستحوذ على الوظائف وتستفيد من الخدمات. وكان من المقرر أن تكون قضية اللاجئين السوريين موضوعا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

وقال طبيب أسنان يدعى أحمد، بينما يجلس أمام أنقاض ما كانت عيادته، “يتجول السوريون حاملين حقائبهم الفارغة ويعبئونها من المتاجر. وقع الكثير من النهب هنا”.

وكانت بعض عروض المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لسوريا بوضوح.

ونشر أحد مستخدمي تويتر صورة لفيلّا ذات واجهة خشبية على حسابه مصحوبة بتعليق “الناجون من الزلزال مدعوون للبقاء في منزلي في أنقرة لمدة عام، بشرط ألا يكونوا سوريين”. ونُشرت بنفس الشرط عروض أخرى للمساعدة أو السكن المؤقت.

السوريون الذين يعيشون دون أوراق رسمية في تركيا يخشون الوصول إلى السلطات طلبا للمساعدة، خوفا من الترحيل

ويدير السياسي المعارض السوري السابق مصطفى علي ملجأ مؤقتا في مرسين لنحو 250 سوريا، ويقول إنه اتفق مع السلطات المحلية على إبعادهم عن ملاجئ المشردين الأتراك.

وقال إن هناك اختلافا بين السوريين والأتراك في الثقافة وفي طريقة الحياة وفي اللغة وإن “هذا الفصل قد يحل الكثير من هذه المشكلات”.

وأضاف أنه في البداية لم تكن الكثير من مراكز الإيواء تسأل الناس عما إذا كانوا أتراكا أم أجانب، ولكن في اليوم التالي بدأت تظهر بعض المتاعب والتعليقات العنصرية.

وكان بلال الشيخ (35 عاما) من بين أولئك الذين كانوا يقيمون في المأوى الذي يديره علي، وكان قد فر من مدينة إسكندرون مع أطفاله الثلاثة بعد انهيار سقف منزلهم.

وحكى أنه نزل في مركز إيواء مع بعض الناس لمدة يوم أو اثنين إلى أن جاء بعض الناس أثناء نوم الأطفال ليلا وطلبوا منهم الذهاب إلى مركز إيواء آخر.

واعتبر العديد من السوريين تركيا في البداية نقطة انطلاق لحياة جديدة في أوروبا، لكنهم وجدوا أنفسهم بعد ذلك عالقين بعد أن وقعت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال بعض السوريين الذين يعيشون دون أوراق رسمية في تركيا والذين نزحوا بسبب الزلزال إنهم يخشون الوصول إلى السلطات طلبا للمساعدة، خوفا من تعرضهم للترحيل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين إن “المزاعم بوجود تدفق جديد للاجئين من سوريا إلى تركيا (بعد الزلزال) غير صحيحة. ولن نسمح بذلك، فهذا غير وارد”.

العرب