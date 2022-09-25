الحرس الثوري يشن هجوما بالمدفعية على مسلحين في كردستان العراق

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري شن هجوماً بالمدفعية على قواعد لمسلحين إيرانيين معارضين في إقليم كردستان بشمال العراق، السبت 24 سبتمبر (أيلول).

وقال التلفزيون الرسمي إن الحرس الثوري استهدف “مقار للزمر الإرهابية المناوئة لإيران” بشمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك

وتتهم طهران معارضين إيرانيين أكراداً مسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية بالبلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد إيران الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين.

وقال الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون “هذه العمليات ستتواصل من أجل ضمان أمن قابل للاستمرار على الحدود ومعاقبة المجرمين الإرهابيين وتحميل المسؤولين (في حكومة إقليم كردستان) المسؤولية بموجب اللوائح الدولية وواجباتهم القانونية”.

ولطالما دعا المسؤولون الإيرانيون حكومة إقليم كردستان إلى كبح أنشطة الجماعات الكردية الإيرانية في المنطقة ويقولون أيضاً إن عملاء إسرائيليين يتمركزون بالمنطقة، وهو ما تنفيه حكومة إقليم كردستان.

وتستهدف إيران بشكل متكرر الجماعات الكردية المتمردة في الإقليم ووقعت اشتباكات متكررة في المنطقة الحدودية النائية بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة معارضة لحكومة طهران.

اندبندت عربي