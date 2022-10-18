هيئة تحرير الشام تنقض الهدنة وتتمدد صوب أعزاز

دمشق – تجددت الاثنين، الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى مسلحة موالية لتركيا، بعد يوم من عقد هدنة هشة برعاية تركية أنهت قتالا دمويا استمر خمسة أيام في المعقل الأخير للمعارضة المسلحة.

ويخشى السكان من أن يكون هدف هيئة تحرير الشام السيطرة على مدينة أعزاز الحدودية الإستراتيجية وهي المركز الإداري لحكومة المعارضة المدعومة من تركيا.

ويبدو الموقف التركي من الاشتباكات وتجددها غريبا، ويطرح شكوكا حول ما إذا كانت تركيا قد تعمدت فسح المجال أمام هيئة تحرير الشام لوضع يدها على شمال غرب سوريا، وهو ما سيشكل ذريعة لروسيا للتدخل العسكري لإنهاء خروج هذه المنطقة عن سيطرة دمشق.

وأجبر الفصيل الجهادي الرئيسي، هيئة تحرير الشام، الذي تصنفه الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما تنظيما إرهابيا، فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا يوم السبت على قبول اتفاق سلام وسع سطوته في المنطقة.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي توسطت تركيا لعقده، والذي يقضي بسحب المقاتلين من عفرين ومدن أخرى إلى مواقعهم السابقة ويمهد الطريق أمام إدارة مدنية موحدة.

واحتدم القتال العنيف بالقرب من الأراضي الوعرة حول قرية كفر جنة في شمال حلب، حيث أرسل كل من الجانبين تعزيزات.

وقال قائد في فصيل رئيسي لا يشارك في القتال، طالبا ألا ينشر اسمه، إن الفصيل الجهادي يقترب من نقطة العبور الحدودية مع تركيا باب السلامة، شمال غربي أعزاز.

وأضعف الاقتتال الداخلي المعارضة السورية منذ بداية الانتفاضة على الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011. وساعد الاقتتال فيما بينها الأسد وحلفاءه على استعادة أراض سورية كبيرة.

وتقول مصادر في المخابرات الغربية ومعارضون إن هيئة تحرير الشام تسعى منذ وقت طويل إلى دور اقتصادي وأمني أوسع في شمال سوريا يتعدى معقلها في مدينة إدلب المكتظة بالسكان.

وتضيف المصادر أن هدف قائدها أبومحمد الجولاني هو أن يوسع إلى مناطق أخرى نفوذ الإدارة المدنية التي تدير الآن الخدمات العامة في منطقة إدلب في محاولة لنزع صورة التشدد عن جماعته التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن يعلن فك الارتباط التنظيمي مع الأخير.

العرب