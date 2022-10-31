العراق.. كيف ستدير الحكومة الجديدة علاقة بغداد مع واشنطن؟

بعد نيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة، محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان، تتجه الأنظار إلى رؤية بغداد للتعاون مع واشنطن في المرحلة المقبلة، حيث تبدي إدارة الرئيس، جو بايدن، اهتماما بأن “يكون العراق مركزا لاستقرار الشرق الأوسط”.

وكانت، جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، قد أكدت في مقابلة أجرتها مع قناة “الحرة” أن الولايات المتحدة “لن تتخلى عن العراق”، وأن واشنطن تعتبر بغداد “شريكا استراتيجيا”.

وقالت إن “لدينا أجندة طموحة في العراق، ونعتبره شريكا استراتيجيا لأميركا، ونرى شريكا في الحكومة العراقية الجديدة”.

مع هذا، قد لا تعتبر الحكومة العراقية الجديدة الشراكة مع واشنطن “ملحة إلى هذه الدرجة”، وفقا للمحلل السياسي، أحمد حسين.

ويقول حسين لموقع “الحرة” إن “الأطراف التي شكلت الحكومة العراقية معروفة بعدائها المستمر للولايات المتحدة، ويمكن أن يعتبر بعضها أيضا ذراعا إيرانيا صريحا داخل البلاد”.

وشكلت قوى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، المعروف اختصارا بـ”الإطار” الحكومة العراقية الجديدة، وينتمي رئيسها، محمد شياع السوداني، سابقا لائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، الذي رشح عدة وزراء في الحكومة، كما أن في الحكومة وزيرا، هو نعيم العبودي – وزير التعليم العالي والبحث العلمي – كان حتى تاريخ استيزاره نائبا في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق) وناطقا باسم الميليشيا.

ويضيف حسين “من الصعب أن تتوقع تغيرا كبيرا في تفكير الأحزاب المشكلة للحكومة لمجرد أنها وصلت إلى السلطة”، ويؤكد “كانت تلك الأحزاب موجودة في الأغلبيات البرلمانية بينما تمتلك أذرعا مسلحة مسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية في العراق، وهي تعمل كذلك في سوريا، ومواقفها واضحة وهي عكس مواقف الولايات المتحدة على طول الخط”.

ولم تحدد الحكومة العراقية بعد متحدثا باسمها، لكن موقع “الحرة” حاول سؤال وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، عن موقفه من التعاون مع الولايات المتحدة، ولم يحصل على رد.

والتقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالسفيرة الأميركية، آلينا رومانوسكي، قبل وبعد حصول حكومته على ثقة البرلمان.