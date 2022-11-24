السوداني: العراق يريد علاقات متوازنة مع جيرانه

عقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان أمس، مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بأول زيارة للكويت منذ توليه رئاسة الحكومة في العراق.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مباحثات الصباح مع السوداني جرت في «أجواء ودية»، وتم خلالها «بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين».كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن اللقاء ركز على «السعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة». وأضافت أن ولي العهد الكويتي أكد «حرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بحضور رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، وأنه «جرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات»، مشيراً إلى «استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما». وأكد السوداني، وفقاً للبيان، «حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين»، لافتاً إلى «السعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة».

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح «بالزيارة الرسمية للسوداني»، مؤكداً «متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما». وشدد على «حرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره»، مثمناً «دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها».

الشرق الاوسط