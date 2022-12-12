لبنان.. توتال إنرجيز تلتزم ببدء التنقيب عن الغاز العام المقبل

قالت شركة “توتال إنرجيز” (TotalEnergies) إنها ستبدأ التنقيب عن الغاز في إطار مشروعها للغاز في الرقعة البحرية رقم 9 في لبنان بدءًا من العام المقبل.

وأضافت أنها قدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة، وأنها ستختار المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح.

وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية -أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدود بحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وقال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، “يجري الآن تعبئة الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في بلوك 9 بالمياه الإقليمية اللبنانية على الحدود مع إسرائيل”، وفق ما نقل بيان للشركة.

وفي لبنان، تُشغل توتال إنرجيز منطقة الاستكشاف 9، وتمتلك 60% من أسهم التطوير، جنبا إلى جنب شريكتها “إيني” (Eni) الإيطالية التي تملك 40% من الأسهم.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.

وشهدت مناطق قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز خلال العقد الماضي. وازداد الاهتمام بهذه المناطق منذ أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل التدفقات.

المصدر : الجزيرة + وكالات