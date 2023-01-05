الاحتضان الإقليمي لنظام الأسد يضع الولايات المتحدة في مأزق

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيراً آخر لجيران سوريا من تعزيز العلاقات مع رئيس النظام بشار الأسد، لكن العديد من النقاد قالوا إن الإدارة يمكن أن تفعل المزيد لمنع عودة النظام إلى الحظيرة العربية، وفقاً لموقع ” المونيتور”، الذي أشار إلى لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الأربعاء ، مع الأسد في العاصمة السورية للمرة الثانية منذ نوفمبر 2021.

قالت إدارة بايدن مراراً إنه لا يوجد لديها أي خطط “لتطبيع أو ترقية” علاقاتها المقطوعة مع النظام السوري، كما أنها لا تدعم الدول الإقليمية في القيام بذلك

وأفاد الموقع أن الاجتماع جاء بعد زيارة الأسد في مارس 2022 إلى الإمارات العربية المتحدة – وهي الأولى له إلى دولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية في سوريا 2011.

وفي مؤشر آخر على دفء المنطقة تجاه الأسد، عقد وزيرا دفاع تركيا وسوريا محادثات في موسكو الأسبوع الماضي، وجاءت أول مشاركة رسمية لهم منذ أكثر من عقد في أعقاب عدة مبادرات تركية لدمشق في النصف الثاني من عام 2022، بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه الذي أثار إمكانية لقاء الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، الثلاثاء، إن الإدارة لا تدعم الدول “لتحسين علاقاتها أو التعبير عن دعمها لإعادة تأهيل الديكتاتور الوحشي بشار الأسد”.

وأضاف برايس “نحث الدول على النظر بعناية في سجل حقوق الإنسان الفظيع لنظام الأسد على مدى السنوات الـ 12 الماضية، حيث يواصل ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري ومنع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.

وقالت إدارة بايدن مراراً إنها لا تملك أي خطط “لتطبيع أو ترقية” علاقاتها المقطوعة مع النظام السوري، كما أنها لا تدعم الدول الإقليمية في القيام بذلك. وحث المشرعون على جانبي الممر بايدن على مواصلة الضغط على جيران سوريا من خلال ما يسمى بقانون قيصر.

أصدرت إدارة ترامب عدة جولات من العقوبات بموجب سلطة “قانون قيصر”، ولكن منذ توليه منصبه، لم تصدر إدارة بايدن بعد عقوبات خاصة بقيصر على المستفيدين من الأسد

ويسمح التشريع الحزبي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 بفرض عقوبات واسعة على أي شخص – سوري أو أجنبي – يقدم الدعم للعمليات العسكرية للنظام أو يتعامل عن علم مع الحكومة، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.

وبحسب ما ورد، أصدرت إدارة ترامب عدة جولات من العقوبات بموجب هذه السلطة، ولكن منذ توليه منصبه، لم تصدر إدارة بايدن بعد عقوبات خاصة بقيصر على المستفيدين من الأسد.

وقال ديفيد اديسنيك ، مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات : “إدارة بايدن ترفض استهداف الشخصيات المهمة اقتصاديًا” .

ولاحظ أنها “عاقبت ضباط الجيش والمخابرات بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة، ولكن لم تفرض عقوبات على أولئك الذين يمولون النظام”.

وقال أحد كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين لـ “المونيتور” إنه من المرجح أن يضغط أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري هذا العام من أجل زيادة استخدام وتعزيز العقوبات على سوريا.

من المرجح أن يضغط أعضاء مجلس النوب هذا العام من أجل زيادة استخدام وتعزيز العقوبات على روسيا

وأضاف: “بشكل عام ، يشعر الجمهوريون بالإحباط الشديد لأنه لم يكن هناك تقريبًا أي تطبيق لعقوبات قيصر في عهد بايدن”.

هناك أيضاً مصلحة للديمقراطيين في تصعيد العقوبات على سوريا، حيث حث خطاب في يناير 2022 وقعه كبار الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس بايدن على الاستفادة بشكل أفضل من قانون قيصر و “التفكير في العواقب” للدول التي تسعى إلى إعادة تأهيل الأسد.

ومع استمرار التواصل الدبلوماسي للمنطقة مع دمشق، فإن إدارة بايدن في “مكان صعب للغاية مع وجود عدد قليل جدًا من الأوراق للعبها” ، باستثناء التهديد بفرض عقوبات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ، كما يقول تشارلز ليستر، الخبير في الشؤون السورية في معهد الشرق الأوسط.

لقد تعامل بايدن حتى الآن مع الحرب الأهلية المدمرة في سوريا على أنها أزمة يجب احتواؤها ، كما يقول ليستر، ولكن “لا يكفي أن يكون لدينا سياسة الوضع الراهن عندما يتحرك العديد من الجهات الفاعلة من حولنا ويسعون لتغيير الديناميكية.

القدس العربي