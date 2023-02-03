الخام يتراجع مع قرب حظر منتجات النفط الروسية واليورو يهبط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما زاد حظر يلوح في الأفق على المنتجات النفطية الروسية من حالة الضبابية بشأن الإمدادات، وألمحت زيادة مخزونات الوقود الأميركية إلى تباطؤ الطلب على الرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي. كما انخفض اليورو أمام الدولار بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 3:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.17 دولارًا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، إلى 75.22 دولارًا للبرميل.

وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات أميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات النفط.

ومن المقرر أن يدخل حظر، فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية، حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط الجاري، مما قد يوجه ضربة للإمدادات العالمية.

وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى إلى التوصل لاتفاق غدا الجمعة بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع سقف لأسعار منتجات النفط الروسية بعدما أجلت أمس الأربعاء اتخاذ قرار بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 5 فبراير/شباط سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وأيدت لجنة تابعة لتحالف “أوبك بلس” سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

واتفقت أوبك بلس على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

اليورو يهبط

في غضون ذلك، انخفض اليورو أمام الدولار اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ويعتزم المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنفس القدر مرة واحدة أخرى على الأقل الشهر المقبل، وقال إنه سيقيّم حينها مسار سياسته النقدية في الفترة التالية.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر، وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع، مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وتراجع اليورو 0.64% خلال اليوم إلى 1.0920 دولار، بينما هبط الإسترليني 0.68% إلى 1.2290 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.61% أمام سلة من العملات إلى 101.56 نقطة.

المصدر : رويترز