شهية روسيا تمتد إلى ما وراء أوكرانيا

وصف ويليام كورتني، السفير الأمريكي السابق في كازاخستان وجورجيا، طموحات روسيا بأنها “ثأرية إمبريالية” محذراً من أنها لا تقف عند حدود أوكرانيا، وقال في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس إن موسكو قد تهاجم جيرانها ما لم تُهزم القوات الروسية في أوكرانيا أو ينسحب حكام الكرملين.

ولاحظ كورتني أن الغرب قد يواجه قيوداً على المدى الذي يمكن أن يساعده فيه في إحباط مثل هذه الهجمات.

كورتني: الغرب قد يواجه قيوداً على المدى الذي يمكن أن يساعده فيه على إحباط هجمات روسية مستقبلية على جيرانه

وأضاف أن “روسيا أصبحت أكثر استبداداً مع تصاعد القمع في عهد الرئيس فلاديمير بوتين كما أصبح السلوك الروسي أكثر إمبريالية وانتقامًا مع اقتراب مرور عام كامل على الحرب في أوكرانيا”.

وفي عام 2005، وصف بوتين الانهيار السوفياتي بأنه “أعظم كارثة جيوسياسية في القرن”، وفي عام 2008، قال رئيس الوزراء آنذاك بوتين للرئيس جورج دبليو بوش، ” أوكرانيا ليست حتى دولة”. وسرعان ما غزت روسيا جورجيا وأكدت على ” مصالح مميزة ” في المنطقة الأوسع.

وفي عام 2014 وعلى نطاق أوسع في عام 2022، غزت روسيا أوكرانيا، وفي عام 2022، ادعى بوتين أنه قبل عهد الرئيس نور سلطان نزارباييف ، ” لم يكن للكازاخيين دولة قط”، وفي عام 2016 ، ادعى بوتين أن الحدود الروسية “ليس لها نهاية”.

وقال كورتني:”لا عجب أن يقلق الجيران. لديهم سبب للخوف من المكان الذي قد تضرب فيه روسيا بوتين بعد ذلك ، خاصة إذا ظل “حكام الانتقام” في الكرملين أو ساد الغزاة في أوكرانيا”.

ولكن أين يمكن أن تظهر التهديدات الروسية الجديدة؟ يجيب كورتني على ذلك بهذه القائمة:

دول البلطيق : قد تحاول موسكو، بدعوى وجود مهمة لحماية الروس في أي مكان، الاستيلاء على إستونيا بجيبها العرقي الروسي نارفا، أو لاتفيا، حيث يشكل الروس ربع السكان، ويمكن لروسيا أن تسعى لغزو ليتوانيا، الجارة غير الصديقة لروسيا المحشورة بين كالينينغراد شديدة التسليح وبيلاروسيا، ونظرًا لأن دول البلطيق تفتقر إلى العمق الجغرافي، فقد يعتقد الكرملين أن القوات الروسية يمكن أن تسيطر عليها قبل وصول تعزيزات الناتو وإلحاق الهزيمة بأي محاولة لاستعادتها.

كورتني: القوات الروسية قد تعتقد بأنها قادرة على السيطرة على دول البلطيق، نظراً لأنها تفتقر إلى العمق الجغرافي

بيلاروسيا: يسعى الكرملين إلى تعميق التبعية من خلال استيعاب بيلاروسيا، وقد يكون بوتين غاضبًا لأنه على الرغم من وجود ديكتاتور صديق، إلا أن بيلاروسيا ترفض إرسال قوات إلى أوكرانيا أو استضافة قاعدة جوية روسية، وقد يحسب الكرملين أنه يمكنه الإطاحة بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو والسيطرة على بيلاروسيا أو ضمها دون تدخل غربي، وقد تقلق موسكو من إثارة المزيد من الاحتجاجات.

مولدوفيا: في فبراير، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن مولدوفيا الديمقراطية يمكن أن تصبح ” أوكرانيا التالية “، والقوات الروسية تحتل بالفعل ترانسنيستريا الانفصالية ، ومن المحتمل أن تقوم روسيا بشن غزو أكبر ضد دولة مرتبطة بالغرب وتحد رومانيا نصير حلف شمال الأطلسي.

جورجيا: إذا استولت روسيا على ساحل البحر الأسود الذي ظل تحت سيطرة جورجيا، فسوف تتحكم في الوصول البحري للسلع المتدفقة من وإلى الصين وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وقد ينظر الكرملين إلى جورجيا الديمقراطية، على الرغم من العلاقات مع الغرب، على أنها بعيدة كل البعد عن معظم دول أوروبا والضعيفة.

مطامع موسكو تصل إلى بيلاروسيا وجورجيا ومولدافيا وكازاخستان

كازاخستان: قد تحاول القوات الروسية غزو المناطق الشمالية من كازاخستان التي تستضيف أقليات سلافية كبيرة. لطالما دعا المنتقمون الروس إلى دمج هذه المناطق ، كما فعل المنشق السوفياتي الراحل ألكسندر سولجينتسين . قد يرى الكرملين أن الغرب غير قادر على فعل الكثير لمساعدة كازاخستان البعيدة على صد غزو. تدخلت قوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا للمساعدة في قمع الاحتجاجات في كازاخستان العام الماضي.

طاقة بحر قزوين : يمكن لروسيا أن تسعى للاستيلاء على أصول الطاقة في بحر قزوين في أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وعلى النقيض من عمليات الاستيلاء المحتملة الأخرى على الأراضي ، قد يعتقد الكرملين أن هذا الأمر سيكون نعمة مالية. ويمكن لأسطول بحري روسي في بحر قزوين أن يضرب أهدافًا ساحلية ويساعد في حماية أصول الطاقة من الأضرار الجانبية.

ويتوقع الكرملين معارضة سياسية غربية قوية وعقوبات أكثر صرامة. لكن على الرغم من الاستثمارات الغربية الضخمة في طاقة بحر قزوين ، قد لا يتوقع الكرملين تدخلاً عسكريًا واسع النطاق حتى الآن من مصادر القوة الرئيسية لحلف الناتو.

وخلص الدبلوماسي والباحث كورتني إلى أن مصير جيران روسيا قد يتوقف في جزء كبير منه على نتيجة الحرب في أوكرانيا، وإذا نجح الكرملين في تصوير الحرب على أنها ناجحة، فقد يتجرأ على استخدام القوة ضد جيران آخرين، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الغرب لديه مصالح قوية في انسحاب روسيا من أوكرانيا ووضع حد للحكم الانتقامي في روسيا. قد يكون الغرب أكثر جرأة في تأكيد المصلحة الأخيرة.

القدس العربي