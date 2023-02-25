ما يمكن توقعه في العام الثاني من الحرب الروسية- الأوكرانية

رُسمت ملامح السنة الأولى من الحرب الروسية- الأوكرانية من خلال مرونة قوات كييف وتقلص القوة العسكرية لموسكو، وسيعتمد مسار السنة الثانية إلى حد كبير على قوى من خارج أي من البلدين، وفقاً لاستنتاج الباحث براد فستان في مقال نشره موقع”ذا هيل “القريب من الكونغرس.

وسيعتمد نجاح أوكرانيا في هزيمة القوات الروسية إلى حد كبير على مدى سرعة تزويد الولايات المتحدة وأوروبا بأسلحة حاسمة مثل الصواريخ طويلة المدى والدبابات والطائرات النفاثة، في حين يتوقف أمل روسيا في استعادة الزخم على تفكك الوحدة الغربية.

وبحسب ما ورد، قال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن ” الاتساق الوحيد في العام الماضي هو أن الحلفاء قللوا من شأن الأوكرانيين وبالغوا في تقدير الروس”.

سيعتمد نجاح أوكرانيا في هزيمة القوات الروسية إلى حد كبير على مدى سرعة تزويد الولايات المتحدة وأوروبا بأسلحة حاسمة مثل الصواريخ طويلة المدى والدبابات والطائرات النفاثة

وأضافوا إن الحلفاء مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية “يستعدون بشدة” لهجوم مضاد آخر.

وأكد مسؤولون أن “هناك اعتراف حقيقي بين تلك الدول الشريكة التي تقدم الأسلحة والتدريب بأن هناك حاجة إلى إيصال الكثير إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن”.

وقال محللون إنه في حين أن هناك احتمالا لروسيا لقلب السيناريو في المرحلة التالية من الحرب، إلا أن ذلك لا يزال غير مرجح، لأن الكرملين “أنهك” القوات والمعدات ولم يظهر أي مؤشر على أنه يتعلم من أخطاء الماضي.

وقال برانيسلاف سلانتشيف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، والذي يدرس أسلوب الحرب، إن أهم درس من السنة الأولى للصراع هو أن روسيا “غير قادرة تمامًا على شن عمليات هجومية كبيرة.

ونبه سلانتشيف إلى أن روسيا ليست الاتحاد السوفيتي، وقال: “إنهم لا يستطيعون حتى محاربة النمط السوفيتي للحرب التي يحاولون خوضها، ولا يمكنهم خوض أي أسلوب حرب حديث”. “أملهم الوحيد هو أن الغرب سوف يتأرجح وينهار “و” لا أعتقد أن هذا سيحدث.

ويعتمد الكثير على الهجوم الروسي المستمر للاستيلاء على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، والتي قد تكون الفرصة الأخيرة لروسيا لاستعادة زمام المبادرة بعد طردها من غرب أوكرانيا الربيع الماضي وتكبد خسائر فادحة من الهجمات المضادة الأوكرانية في خاركيف وخيرسون في الخريف.

وحشدت موسكو حوالي 300 ألف جندي للهجوم البري الجديد في شرق أوكرانيا، وقدر وزير دفاع المملكة المتحدة بن والاس أن حوالي 97 في المائة من القوات الروسية المتاحة موجودة الآن في البلاد.

إدارة بايدن لا تعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون في مصلحة أوكرانيا

وتهدف الجهود المبذولة حتى الآن إلى السيطرة الكاملة على مدينتي باخموت وفوهليدار في منطقة دونيتسك وكذلك المنطقة المحيطة لمدينتي كريمينا وسفاتوف في منطقة لوهانسك، من بين أمور أخرى.

وبينما تسيطر روسيا على معظم لوهانسك، تنازعت القوات الأوكرانية على خطوط Kreminna-Svatove. وإذا كانت روسيا ستهزمهم خارج لوهانسك وتحقق المزيد من المكاسب في دونيتسك ، فيمكنها بعد ذلك محاصرة أوكرانيا في حركة تشبه الكماشة في الجزء الغربي من منطقة دونباس، وفقاً لموقع “ذا هيل”.

ومن شأن الاستيلاء على باخموت أن يمنح القوات الروسية موطئ قدم في دونيتسك والسيطرة على مركز إمداد رئيسي، بينما يعمل أيضًا كمنصة انطلاق نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك التي تسيطر عليها أوكرانيا في أقصى الغرب.

لأشهر، ألقت القوات الروسية ومجموعة المرتزقة فاغنر بأنفسهم على الدفاعات الأوكرانية في باخموت وحولها، مما أدى إلى فقدان عدد لا يحصى من الجنود في هذه العملية. وسيطرت روسيا على بلدة سوليدار، الشهر الماضي، لكنها واجهت صعوبات في تحقيق المزيد من التقدم.

وقالت كارولينا هيرد ، المحللة الروسية في معهد دراسة الحرب (ISW) ، إن أوكرانيا ستلتزم بالانسحاب حتى تستولي روسيا على باخموت – وهو ما لا يزال محتملاً ، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، إنه غير راغب في دفع “أي ثمن” للدفاع عن المدينة.

وحتى لو استولت موسكو على المدينة، سيواجه الروس معركة شاقة ضد المواقع الأوكرانية المحفورة في الغرب، بما في ذلك الطرق السريعة الطويلة التي تعززها الدفاعات.

تعهدت أوكرانيا باستعادة كل أراضيها، لكن من غير المرجح أن تتخلى روسيا عن الأراضي التي ضمتها بشكل غير قانوني في العام الماضي

وقال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إنه واثق من قدرة أوكرانيا على إنهاء الحرب هذا العام ، لكنه أشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم توفير أسلحة متطورة بوتيرة أسرع من العام الأول ، مستشهدا بطلب الأمة. للطائرات المقاتلة الحديثة.

وأضاف “الشعب الأوكراني موجود بالفعل – نعتقد أنه من الممكن في عام 2023 إنهاء هذه الحرب”. “نحتاج جميعًا إلى التوقف عن التردد ونعتقد أنه ممكن وفي اللحظة التي يحدث فيها … ستبدأ الأمور في التطور بسرعة كبيرة.”

ومن بين الاحتمالات الأقل احتمالية هذا العام حدوث حالة من الجمود في شرق أوكرانيا – إذا لم يحقق أي من الجانبين أرضية كبيرة في هجماته، وقد يعني ذلك المزيد من نفس النوع من القتال الطاحن الذي شوهد في الأشهر القليلة الماضية.

وهناك أمل ضئيل في أن حالة الجمود غير المتوقعة قد تؤدي إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال.

وقد تعهدت أوكرانيا باستعادة كل أراضيها، لكن من غير المرجح أن تتخلى روسيا عن الأراضي التي ضمتها بشكل غير قانوني العام الماضي: دونيتسك وخرسون ولوهانسك وزابوريزهيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن لا تعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون في مصلحة أوكرانيا.

وأضافوا: “وقف الأعمال العدائية ليس جيدًا لأوكرانيا”. “إذا تم تجميد الصراع حيث كان اليوم ، فلا شك أن روسيا ستعيد تجميع صفوفها، وتجديدها ، وتعود في غضون ستة أشهر أو عام.

القدس العربي