العراق يمدد خطة فرض القانون في ديالى لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة العراقية تمديد خطة فرض القانون في محافظة ديالى، في حين أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، أن تنظيم «داعش» فقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية 9 من أهم قادته في المحافظة.

وقال عمران في تصريح صحافي: إن «قيادة عمليات ديالى تعمل وفق استراتيجية موحدة في البعد الاستخباري، من خلال تحديد الأهداف المهمة لخلايا الإرهاب الداعشية»، وإن «9 من أهم قيادات (داعش) الإرهابي في ديالى تم قتلهم خلال 3 أشهر، من خلال عمليات نوعية بالتنسيق مع القوة الجوية»، لافتاً إلى أن «ما حصل جاء بسبب جهد ميداني ورصد استخباري دام أياماً طويلة».

وأشار عمران إلى أن «ديالى آمنة ومستقرة حالياً، والخروقات تكاد تكون معدومة»، لافتاً إلى أن «بعض الحوادث التي يجري تهويلها هي بالأساس جنائية وليست إرهابية، ونحقق فيها نتائج مهمة من خلال كشف المتهمين واعتقالهم».

إلى ذلك، جرى تمديد الخطة العسكرية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بعد سلسلة عمليات تنوعت بين إرهابية وجنائية وعشائرية، أدت إلى مقتل العشرات خلال الشهرين الماضيين. وكان السوداني زار ديالى الشهر الماضي إثر حصول أكثر من عملية قتل جماعية لعوائل في المحافظة المختلطة مذهبياً وعرقياً، وأمر بإرسال قوات من بغداد لفرض القانون هناك. ورغم استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف في ديالى، فإن الخطة الأمنية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حققت نجاحاً مهماً على صعيد عودة الأوضاع إلى طبيعتها نسبياً.

وكانت القوة الجوية قصفت العديد من الأهداف المهمة في ديالى خلال الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى قتل العشرات من الإرهابيين، بينهم قيادات مهمة. لكن، طبقاً لسياسيين وشيوخ عشائر في ديالى، فإن ما يجري في بعض مناطق المحافظة لا علاقة له بنشاط تنظيم «داعش» الذي يقف جميع أبناء المحافظة ضده، بل هو نتيجة خلافات عشائرية وطائفية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف هناك؛ الأمر الذي يستلزم حلولاً مجتمعية لاستقرار الأوضاع في المحافظة، أكثر من الحلول الأمنية. إلى ذلك، أفادت القوات الأمنية العراقية أمس (الجمعة)، بأن الضربات الجوية وعمليات فرض القانون في محافظة ديالى حققت نتائج كبيرة لم تشهدها السنوات الخمس الماضية. وصرح محمد سالم التميمي، القيادي في الحشد – محور حمرين، بأن «الضربات الجوية المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أثمرت عن قتل أكثر من 40 عنصراً بتنظيم (داعش)، بينهم قيادات مهمة مطاردة منذ سنوات طويلة».

وأضاف التميمي، أن «غالبية الضربات تركزت في أطراف بحيرة حمرين، والحدود الفاصلة بين البحيرة وناحيتي جلولاء وقره تبه»، مبيناً أن «عمليات الحشد في القرى النائية الرابطة بين شمالي ديالى وأطراف إقليم كوردستان وغربي صلاح الدين، نجحت في قطع طرق تواصل وتسلل (داعش) بشكل شبه تام، وبإسناد مستمر من الطيران الحربي».

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى انخفاض عمليات التهريب المنظمة في ديالى بنسبة 75 في المائة على أقل تقدير، بفعل إجراءات فرض القانون والتنسيق العالي بين عمليات ديالى وقوات الفرقة الخاصة «النخبة» التي حققت نتائج كبيرة في القبض على المهربين، وتوازيها خطة ملاحقة لقيادة عمليات ديالى».

وأشار الضابط الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية إلى أن «تشكيلات عمليات ديالى وإجراءات مكافحة التهريب نجحت في القبض على أكثر من 180 شاحنة وعجلة تستخدم في التهريب في مختلف الطرق الخارجية بمحيط الوحدات الإدارية الممتدة إلى حدود بغداد والحدود الإيرانية وأطراف إقليم كوردستان».

وفي إطار استمرار خطة فرض القانون في أنحاء مختلفة من محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني بأن قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد نفذت عمليات تمشيط وتفتيش مباغتة لقرى عدة شمالي قضاء المقدادية؛ بحثاً عن عناصر وقيادات في «داعش» تسللت إلى تلك القرى للإعداد لهجمات وعمليات إرهابية.

وقال المصدر: إن «قوات الأمن نفذت عملية عسكرية في قرى بابلان وتوكل التابعة إلى قضاء المقدادية (25 كم شمال شرقي بعقوبة)… لملاحقة عناصر وقيادات من (داعش) تسللت إلى قرى شمالي المقدادية بعناوين مضللة». وأضاف، أن «الهدف من العمليات تأمين القرى من أي هجمات أو تهديدات إرهابية، ومنع عناصر (داعش) من إحياء خلاياهم النائمة في حوض شمالي المقدادية الساخن». وأشار المصدر إلى أن «تنظيم (داعش) يعدّ لهجمات تستهدف الوحدات الإدارية ضمن ما يسمى (غزوات رمضان)، وهي عمليات إرهابية يشنّها التنظيم سنوياً رغم أنها لا ترقى إلى مستوى التهديد»، لافتاً إلى أنه «تم إحباط 95 في المائة من هذه الهجمات خلال السنوات الماضية».

الشرق الاوسط