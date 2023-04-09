قبل عقدين سقطت بغداد… مسار خيبات وضياع “حلم الديمقراطية”

ويقول رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة “غالوب الدولية” منقذ داغر، إن يوم التاسع من أبريل عام 2003 بات يمثل “ذكرى مؤلمة للعراقيين بشكل عام” كما توضح استطلاعات الرأي، لافتاً إلى أن السبب في كونها تحولت إلى خيبة أمل هو “ما حصل بعدها من فوضى أنتجت عديداً من الإشكالات، ولعل أبرزها تصاعد الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية”.

ويضيف داغر، المشرف على الاستطلاع أنه “على رغم عدم تبلور هوية وطنية جامعة في فترة النظام السابق، فإن ما كان متبقياً منها تفتت بسبب ما جرى من إشكالات بعد الغزو الأميركي”.

ويبدو أن التاسع من أبريل لم يعد مجرد ذكرى لغزو البلاد أو إسقاط النظام السابق، بل بات يمثل “مجموعة من خيبات الأمل للعراقيين الذين كانوا يأملون أن يشكل التغيير فارقاً إيجابياً”، بحسب داغر الذي يلفت إلى أنها باتت تمثل استذكاراً لـ”جلب الطبقة السياسية الحاكمة والنظام الطائفي المحاصصي”.

ويرى أن هذا التاريخ بات يمثل حتى بالنسبة إلى الأميركيين “أكبر عملية فشل وخداع تمت للرأي العام العالمي والأميركي بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق”. ويختم أنها “ذكرى مخزية تؤكد أن التغيير من الخارج ليس الوسيلة الصحيحة لبناء الديمقراطية”.

حدث غامض

ويضيف حرام في حديث لـ”اندبندنت عربية”، أن “الغموض في فهم لحظة التاسع من أبريل بات السائد على نظرة العراقيين لما حصل”، مبيناً أن ما كان ينظر له على أنه “لحظة الخلاص من الاستبداد” لم يعد كذلك وبات من الصعب تفسيره. ولعل ما جرى من إشكالات وصراعات دموية وانهيار في اقتصاد البلاد ووصول زعماء الطوائف إلى السلطة ومحاولات القوى الحاكمة لتقويض الديمقراطية، كما يعبر حرام شكل “نقطة التحول الرئيسة في وجهة نظر العراقيين بشكل عام لذكرى سقوط النظام”. وباتت عديد من التساؤلات تحيط بالعراقيين خلال سنوات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد، بحسب حرام، ولعل أبرزها هو “ما إذا كان التغيير على مستوى النظام السياسي ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي مخطط له للوصول إلى لحظة الفوضى الحالية، أم أن وصول قوى طائفية ودينية مسلحة إلى السلطة حرف الخطة التي كانت مرسومة للبلاد”. ويعتقد حرام أن انتهاء الفوضى التي تعيشها البلاد باتجاه معين إما من خلال بناء دولة ديمقراطية أو استمرار الحالة الاستبدادية هو الذي “سيعطي التفسير الأوضح في النهاية للحظة الغزو الأميركي للبلاد”، مبيناً أن دولة ما بعد 2003 “لا تزال مشروعاً غير مكتمل لا يمكن توصيفه بشكل دقيق”. مفارقتان رئيستان

مثل غياب الهوية الوطنية أحد أبرز إشكالات ما بعد الحرب الأميركية على البلاد، نتيجة الانكفاء على الهويات الفرعية لدى الفاعلين السياسيين، لكن هذا وغيره من الظواهر والأزمات يعكس، بحسب حرام، وجود مفارقتين رئيستين تسببتا في العمق بتأزيم حالة الدولة وعرقلة الديمقراطية وغياب الهوية الوطنية.