اليابان.. مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما اليوم الاثنين مع تصدّر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، بينما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر نيكي 1.7% إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس/آذار 1990، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41%.

وأظهر مسح “تانكان” ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند 2% لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 % ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75% وسهم شركة كوماتسو -ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم- 2.01 %.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94% وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست 5.93%.

وقفز سهم شركة زد هولدنجز التي تدير الإنترنت ياهو اليابان 5.25%.

المصدر : رويترز