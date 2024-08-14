التأثير المزدوج لارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين في اليابان

الباحثة شذى خليل*

في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان للشهر السادس على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبنك اليابان. يعكس هذا الارتفاع، على الرغم من أنه أقل قليلاً من 3.1% المتوقعة، الضغوط المتزايدة على المنتجين اليابانيين، وخاصة في سياق ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب إنهاء دعم الحكومة للخدمات العامة. وفي حين يتماشى هذا الارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المنتجين مع اتجاهات التضخم الأوسع نطاقًا، فإنه يثير أيضًا أسئلة مهمة حول العوامل الأساسية التي تحرك هذا الاتجاه والعواقب المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في اليابان.

تكاليف الطاقة ونهاية الدعم الحكومي:

كان الدافع الأساسي وراء الارتفاع المطرد في مؤشر أسعار المنتجين هو الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة. ومع انتهاء الدعم الحكومي للخدمات العامة، وخاصة في قطاع الطاقة، اضطر المنتجون إلى تحمل العبء الكامل لارتفاع الأسعار. وقد كان لهذا التحول تأثير كبير على تكاليف الإنتاج، وخاصة في الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات الطاقة. ولا يؤدي إلغاء الدعم إلى زيادة التكاليف المباشرة للشركات فحسب، بل ويزيد أيضًا من تحديات إدارة النفقات التشغيلية في بيئة اقتصادية متوترة بالفعل.

إن ارتفاع تكاليف الطاقة ليس مجرد قضية محلية بل يعكس اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا. وكانت أسعار الطاقة متقلبة بسبب عوامل مثل التوترات الجيوسياسية، وانقطاعات سلسلة التوريد، وتقلبات الطلب العالمي. وبالنسبة لليابان، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، كان لهذه الديناميكيات العالمية تأثير كبير على تكاليف الإنتاج المحلية، والتي تنتقل الآن إلى المستهلكين.

دور ضعف الين: إن استمرار ضعف الين يزيد من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد سلط تقرير يوليو الضوء على زيادة مذهلة بنسبة 10.8٪ في تكاليف السلع المستوردة المقومة بالين. ومع انخفاض قيمة الين، ترتفع تكلفة الواردات، وخاصة بالنسبة للطاقة والمواد الخام، والتي تشكل أهمية حاسمة لقطاع التصنيع في اليابان. إن ضعف الين كان بمثابة سلاح ذو حدين؛ ففي حين يجعل الصادرات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج، فإنه في الوقت نفسه يزيد من تكلفة الواردات، وبالتالي يغذي التضخم المحلي.

إن التفاعل بين ضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات يمثل تحدياً معقداً لصناع السياسات اليابانيين. فمن ناحية، يمكن أن يحفز ضعف الين النمو القائم على التصدير، ولكن من ناحية أخرى، فإنه يخاطر بتضخم الاستيراد، وخاصة عندما تكون أسعار السلع الأساسية العالمية مرتفعة. وهذا الوضع يضع بنك اليابان في موقف صعب في محاولته إدارة التضخم دون خنق النمو الاقتصادي.

التداعيات على اقتصاد اليابان: إن الارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المنتجين، حتى لو كان أقل قليلاً من التوقعات، يشير إلى تحديات مستمرة للاقتصاد الياباني. فالشركات تكافح مع ارتفاع تكاليف المدخلات، ومن المرجح أن تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً. وهذا الوضع مثير للقلق بشكل خاص في ضوء صراع اليابان المطول مع الانكماش ومحاولاتها الأخيرة لتحقيق تضخم مستقر.

بالنسبة لبنك اليابان، يضيف ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين طبقة أخرى من التعقيد إلى قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية. لقد حافظ البنك المركزي على سياسة نقدية متساهلة للغاية لسنوات، بهدف تحفيز النمو وتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%. ومع ذلك، مع ارتفاع أسعار المنتجين، هناك خطر متزايد من أن التضخم قد يتجاوز الحد، وخاصة إذا امتدت ضغوط التكلفة هذه إلى أسعار المستهلك. وسوف يكون التحدي الذي يواجه بنك اليابان هو الموازنة بين الحاجة إلى استمرار الدعم الاقتصادي وخطر السماح للتضخم بالارتفاع بسرعة كبيرة.

إن الزيادة بنسبة 3% في مؤشر أسعار المنتجين في اليابان لشهر يوليو تسلط الضوء على التأثير المستمر لارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين على الاقتصاد. وفي حين كان الارتفاع أقل قليلاً من التوقعات، فإنه يؤكد على التحديات التي تواجه المنتجين اليابانيين والاقتصاد الأوسع. ومع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة واستمرار ضعف الين، ستحتاج الشركات إلى التنقل في مشهد اقتصادي معقد بشكل متزايد. وبالنسبة لصناع السياسات، من المرجح أن يتركز التركيز على إدارة الضغوط التضخمية دون تقويض النمو الاقتصادي. وسوف تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد كيفية تطور هذه الديناميكيات والخطوات التي قد يتخذها بنك اليابان استجابة لذلك.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية