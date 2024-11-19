زيادة الإقبال على عملات الملاذ الآمن: تداعيات اقتصادية لإعلان روسيا تحديث عقيدتها النووية

الباحثة شذى خليل*

شهدت الأسواق المالية تحولًا ملحوظًا حيث اندفع المستثمرون نحو العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني بعد إعلان روسيا عن تحديث عقيدتها النووية. ووفقًا للكرملين، فإن الهدف من هذا القرار هو التأكيد على أن أي هجوم يستهدف روسيا أو حلفاءها سيقابل برد لا مفر منه وقوي، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ارتفاع العملات الآمنة

على الصعيد الاقتصادي، يعكس هذا الإقبال على العملات الآمنة حالة من الترقب وعدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية. فمع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، يسعى المستثمرون لحماية أصولهم من خلال التحول إلى عملات ذات استقرار تاريخي واقتصادات قوية. هذه التحركات لا تعكس فقط الخوف من التصعيد العسكري، بل تشير أيضًا إلى تأثيرات أوسع على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية.

مع سيطرة حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية، ارتفع الين بنسبة 0.7% مقابل الدولار و1.2% مقابل اليورو، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أسابيع. كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4% مقابل اليورو، ليحقق أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما يعكس استمراره كملاذ آمن عالمي.

هذه التحركات تؤكد الدور المحوري للعملات الآمنة خلال أوقات تصاعد المخاطر الجيوسياسية، حيث تُعتبر هذه العملات تقليديًا مستقرة بسبب دعمها من اقتصادات قوية وسجلها التاريخي الموثوق خلال الأزمات.

لماذا يتصرف المستثمرون بهذه الطريقة؟

تصاعد المخاطر الجيوسياسية:

يشير إعلان روسيا إلى احتمال عدم استقرار عالمي، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول توفر الأمان والسيولة. هذا التوجه نحو الأمان يعكس مخاوف أوسع من التصعيد وتأثيراته على التجارة والأمن العالمي.

السياسات النقدية والأسس الاقتصادية:

قوة الدولار تعززها التوقعات المتعلقة بسياسات الفيدرالي الأمريكي. ومع تراجع التوقعات بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، يستمر الجذب نحو الدولار.

وبالمثل، يعكس تحرك الين توقعات السوق بتدخل السلطات اليابانية لدعم استقرار العملة. التزام اليابان بالحفاظ على قيمة الين يعزز جاذبيته خلال الفترات المضطربة.

التضخم العالمي والبيانات الاقتصادية:

مع صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية من أوروبا ومناطق أخرى، بما في ذلك بيانات الأجور ومؤشرات مديري المشتريات، يُعيد المستثمرون تقييم الأصول ذات المخاطر. وقد تعرض اليورو لضغوط، حيث انخفض إلى 1.0553 دولار، في ظل انتظار الأسواق لقرارات البنك المركزي الأوروبي.

التأثيرات على الاقتصاد العالمي

للاندفاع نحو الملاذات الآمنة تأثيرات واسعة النطاق:

• تقلبات العملات: تؤدي التقلبات في العملات الرئيسية إلى اضطرابات في تدفقات التجارة وأرباح الشركات، خاصةً للشركات التي تعتمد على المعاملات عبر الحدود.

• هروب رؤوس الأموال: تتحمل الأسواق الناشئة عادةً العبء الأكبر لمثل هذه التحولات، حيث تتحرك رؤوس الأموال نحو الاقتصادات الأكثر أمانًا واستقرارًا.

• التجارة والاستثمار العالمي: قد تؤدي التوترات الجيوسياسية واستمرار عدم استقرار العملات إلى ردع الاستثمارات طويلة الأجل وإعاقة النمو الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية للعملات

من المحتمل أن يعتمد المسار طويل الأجل للعملات الآمنة على التطورات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية والظروف الاقتصادية الأوسع.

• الدولار الأمريكي: من المتوقع أن يظل الدولار قويًا على المدى القصير، مدعومًا بوضعه كعملة احتياطية عالمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، قد يتغير مساره مع تغير سياسات الفيدرالي الأمريكي أو الديناميكيات السياسية العالمية.

• الين الياباني: قد يستمر الدعم للين إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، على الرغم من أن تدخل السلطات اليابانية قد يحد من التقلبات المفرطة.

• الفرنك السويسري: ستظل جاذبية الفرنك قائمة بفضل استقرار سويسرا وسمعتها كدولة محايدة ذات اقتصاد قوي.

ختاما أدى تحديث روسيا لعقيدتها النووية إلى زيادة حالة عدم اليقين العالمية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر وتفضيل الأصول الآمنة. ويعكس الارتفاع في العملات الآمنة مخاوف أوسع بشأن المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.

في المستقبل، سيتحدد مسار هذه العملات من خلال التفاعل بين التطورات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. يجب على المستثمرين وصناع السياسات البقاء على استعداد، حيث يعتمد استقرار الأسواق العالمية بشكل متزايد على القدرة على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية