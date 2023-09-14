القوات المسلحة المغربية تسخر إمكانات مهمة للمتضررين من الزلزال

الرباط – قامت القوات المسلحة المغربية بتخصيص وسائل وإمكانات هامة لعمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات جوا إلى المناطق التي تضررت من جراء زلزال الحوز. ومنذ السبت الماضي، تنفذ مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية مهام نقل وإيصال المساعدات جوا وإجلاء المصابين.

وانطلاقا من قاعدة مدارس القوات الملكية الجوية بمراكش، يتم تنفيذ ما بين 35 و40 مهمة يوميا، حسب الظروف الجوية وطبيعة التضاريس، حيث تقوم مروحيات من نوع شينوك CH47 وبوما SA330 وAB 205 بطلعاتها الجوية منذ الساعات الأولى للصباح بين مدينة مراكش ومختلف المناطق المتضررة من الزلزال، لاسيما تلك التي يصعب الوصول إليها عبر المسالك البرية.

وفضلا عن المروحيات، يتم توظيف الطائرات المسيّرة التي تتيح لمركز قيادة عمليات الإغاثة المتقدم بمراكش المتابعة الحية وعن بعد للوضع بالمناطق المتضررة من الزلزال واتخاذ القرارات المناسبة بشأن طبيعة المساعدات التي يتعين إرسالها، وذلك بتنسيق مع وحدات التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية المنتشرة ميدانيا، وكذلك مع السلطات المحلية.

جميع مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية معبأة بالكامل لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال

كما يتم في نفس السياق توفير سيارات الإسعاف، فضلا عن إمكانات بشرية مهمة من طيارين وتقنيين وطواقم طبية.

وتم أيضا على مستوى قاعدة مدارس القوات الملكية الجوية بمراكش، بحسب ما عاينه صحافي من وكالة المغرب العربي للأنباء، ركن عدد من سيارات الإسعاف التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تأهبا لنقل الجرحى الذين تم إجلاؤهم بواسطة المروحيات إلى المستشفيات على وجه السرعة.

وبالقرب من مهبط المروحيات، يتم تجهيز فريق من أطباء وممرضي القوات المسلحة الملكية لرعاية المصابين فور وصولهم.

وبالموازاة مع ذلك، تصطف شاحنات محملة بالمساعدات من مواد غذائية وخيام وأغطية في انتظار تفريغ حمولتها ونقلها على وجه السرعة على متن المروحيات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وتساهم هذه العمليات الجوية والبرية المنظمة بشكل كبير في تعزيز كفاءة عمليات إيصال المساعدات على مستوى المناطق المنكوبة.

وتلعب هذه العمليات الجوية والبرية دورا كبيرا في تعزيز فعالية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة. وعند هبوط المروحيات، يعمل أفراد القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي على تفريغ الحمولة وتسليمها للمواطنين المتضررين من الزلزال.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، أن جميع مصالحها معبأة بالكامل لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه تماشيا مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتحت إشراف وبتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت المديرية الجهوية على تعبئة شاملة لجميع المراكز الاستشفائية بالجهة، سواء المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأغادير أو المراكز الاستشفائية الإقليمية التابعة للجهة، وذلك بتوفير كل الخدمات الطبية والرعاية الضرورية، فضلا عن الأدوية اللازمة لاحتواء الضحايا المصابين جراء الهزة الأرضية التي شهدتها جهة سوس ماسة، خاصة إقليم تارودانت.

وأضاف المصدر أن المصالح الصحية عملت على توفير كل الإمكانات اللازمة من موارد لوجستية وأدوية وسيارات الإسعاف، وكذلك تجنيد كافة الأطقم الصحية، من أطر طبية، تمريضية، تقنية وإدارية، إضافة إلى تسخير كل الوسائل الضرورية من أجل التدخل السريع والتكفل بكافة الحالات المصابة، وكذلك استقبال جميع الإصابات المحتملة من أجل معالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وبخصوص الأخبار الزائفة، تأسفت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة بشدة لبعض ما يروج في المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية، من إشاعات عارية عن الصحة، حول غياب بعض الأدوية على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأغادير، مؤكدة عدم صحة هذا الخبر ورفضها مثل هذه المغالطات والادعاءات الكاذبة التي لا تمت للحقيقة بصلة، والتي قد تؤثر سلبا على طمأنينة سكان جهة سوس ماسة في ظل هذه الظرفية الكارثية.

العرب