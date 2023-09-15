السعودية تستضيف محادثات مع الحوثيين لتعزيز جهود السلام

صنعاء – أدى الحوثيون زيارة علنية هي الأولى إلى الرياض منذ بداية العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في هذا البلد ضد الجماعة الموالية لإيران حيث قال المتمردون انهم ياملون في تجاوز التحديات بينما تسعى السلطات السعودية لدفع جهود السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني.

وكانت السعودية أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس انها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الامم المتحدة.

وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد المجاور لها.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

وقال المسؤول السياسي البارز في صفوف المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن محمد علي الحوثي “أملنا أن يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات”.

وأشار في تفريدة على منصة اكس إلى أنّ الحوار في السعودية الذي سيجري بوساطة عمانية، يتركز على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين و”خروج القوات الاجنبية” والإعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية ذكرت مساء الخميس أنّ المملكة تستضيف “وفداً مفاوضاً يمثّل المكوّن اليمني الحوثي، وذلك بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حلّ سياسي ووقف شامل لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات الى الاستقرار”.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الرياض “وجّهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات”.

وكان مسؤول في مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قال في وقت سابق إنّ طائرة عمانية نقلت “وفدا حوثيا يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين” من صنعاء إلى الرياض، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ “مدة الزيارة خمسة أيام”.

وتؤدي سلطنة عمان دور الوسيط في النزاع.

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية في بيان الجمعة “بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني”.

وجددت التأكيد على “نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية الى احلال السلام العادل والشامل وبما يضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن”.

وأفاد مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، أنّ الغاية من الزيارة “عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصّل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الانساني والاقتصادي”.

وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظلّ مغلقاً لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الاردن ومصر.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية في صنعاء أنه من المتوقع كذلك أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين “الصيغة النهائية” لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، على أن يباشر اطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وعُمان.

وفي ابريل، أنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في اكتوبر 2022.

لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

والخميس، طالبت 98 جهة دولية ومحلية بينها منظمات تابعة للامم المتحدة بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة “أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن”.

العرب