كيف قلبت حرب غزة حسابات أردوغان وتركيا في الشرق الأوسط

نشر الخبير في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية بمعهد “نيو لاينز” في واشنطن، قمران بخاري، تحليلا بعنوان “حرب غزة تدمر سياسة تركيا في الشرق الأوسط” بموقع “جيوبوليتيكال فيتشرز”، أكد فيه أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل معضلة كبرى بالنسبة لتركيا، فقد أدى إلى إحباط جهود أنقرة الأخيرة لتجنب التورط في الشرق الأوسط، وأجبر الأتراك على العودة إلى الساحة الإقليمية. واعتبر أنه يعد بإمكان أنقرة الابتعاد عن التشابكات الإقليمية، بعد أن بدا أنها ركزت اهتمامها على جناحها الشمالي، وكانت تأمل في الاستفادة الجيوسياسية من الانتصار الكبير الذي حققته حليفتها أذربيجان على منافستها أرمينيا في إقليم “ناجورنو قره باغ” المتنازع عليه، كما أنها بدا أنها تستكشف فرص توسيع نفوذها في حوض البحر الأسود في ضوء ضعف روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن العدوان على غزة قلب حسابات أنقرة، حسب الكاتب، وقد أصبحت الخيارات المتاحة أمام تركيا محدودة وستكون مقيدة بتصرفات منافستها التاريخية، إيران، التي تتمتع بنفوذ أكبر بكثير على حماس وبالتالي على نتيجة هذا الصراع.

أردوغان أكد أن حماس ليست منظمة إرهابية، إنما حركة تحرر وطني تدافع عن أراضيها، وقد ألغى خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها غير الإنسانية

وذكر الكاتب أن في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “إن حماس ليست منظمة إرهابية، إنها حركة تحرر وطني تدافع عن أراضيها”، وأعلن، في كلمته أمام حشد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، أنه ألغى خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها غير الإنسانية”.

وفي الوقت نفسه، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في الدوحة، اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إسرائيل بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” في غزة.

وفي وقت سابق، كان فيدان في أبو ظبي للتشاور مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

ويشير الكاتب إلى أنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط، شهدت سياسة تركيا تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تحاول أنقرة تحسين العلاقات مع إسرائيل وكذلك الدول العربية. وجاء هذا التحول في السياسة بعد عدة انتكاسات في نهج أنقرة السابق، على النحو التالي:

أولاً: لم يتمكن حلفاء تركيا، وخاصة القوى الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، من الاستفادة من انتفاضات الربيع العربي، وساعدت السعودية والإمارات الدول العربية والفصائل المناهضة للإسلاميين.

ثانياً: ساعدت إيران وروسيا نظام بشار الأسد على هزيمة المعارضين المسلحين المدعومين من تركيا، ما قيد تقدم تركيا في سوريا، وأدى إلى حصر القوات التركية في وجود محدود بشمالي البلاد.

ثالثًا: كان دعم واشنطن للقوات الكردية في شمال شرقي سوريا بمثابة عقبة رئيسية أخرى أمام أنقرة.

وأخيرًا: ساهمت الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية التي شهدتها أنقرة وسط الانقلاب الفاشل عام 2016، في حدوث أزمة مالية.

وبحسب الكاتب أجبرت هذه العوامل الأربعة تركيا على إعادة التفكير في استراتيجيتها عام 2021، وتحركت حكومة أردوغان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن توترت في عام 2010 عندما حاول أسطول تركي كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى اشتباك مع الجيش الإسرائيلي قُتل فيه 10 جنود، وقتل فيه نشطاء أتراك وأصيب عدد آخر.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الظروف الإقليمية بدأت تستقر، وأنه تم احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة بعد توقيع لدول العربية، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقيات إبراهيم وإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويشير الباحث إلى أن إيران كانت آنذاك في موقف دفاعي بسبب إلغاء الاتفاق النووي المقترن بعقوبات إضافية، واستهداف إسرائيل لبرنامجها النووي، واغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية، والتصاعد المتزايد للاضطرابات المحلية على وقع زيادة وتيرة المعارضة الداخلية.

وسمح هذا الوضع الإقليمي للأتراك بالتركيز على إعادة بناء اقتصادهم السياسي، وهو ما كان ذا أهمية خاصة بالنظر إلى تراجع شعبية أردوغان، بحسب بخاري.

بينما كان لدى إيران وحماس ضرورة مشتركة لمنع هذا الترتيب الإقليمي المتطور، خاصة مع إحراز السعودية وإسرائيل تقدماً سريعاً نحو تطبيع العلاقات.

ويرى الباحث أن عملية “طوفان الأقصى” استهدفت “هز المنطقة وإجبار أصحاب المصلحة الرئيسيين على تغيير سلوكهم، وخاصة تجاه إسرائيل، وبالتالي تقويض الاستراتيجية الأمريكية لإدارة المنطقة”.

ويقول الكاتب إن حماس، المدعومة من طهران، كانت تعرف جيداً عواقب هجوم بهذا الحجم، الأمر الذي من شأنه أن يصعب على الأتراك والدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن “حماس وإيران حققتا نجاحاً أكبر بكثير مما كانتا تأملان فيه”، حيث أجبرتا اللاعبين الإقليميين، ليس فقط على النأي بأنفسهم عن إسرائيل، بل أيضًا على اتخاذ موقف صارم ضدها.

فالسعودية ومصر والأردن انتقدت إسرائيل بشدة، لكن هناك حدود للمدى الذي قد تتمكن الدول العربية من إعادة تموضعها فيه، بحسب بخاري.

وفي هذا السياق، فبرأي الكاتب لا تستطيع تركيا تحمل الاستمرار في سياسة التطبيع، نظراً لتاريخها وموقفها في ظل نظام أردوغان، الذي سعى إلى لعب دور بارز في العالمين العربي والإسلامي الأوسع.

تركيا كانت بحاجة إلى اتخاذ موقف صارم للحفاظ على أوراق اعتمادها كبطل للقضية الفلسطينية والحفاظ على مكانتها داخل العالم العربي، والأوساط الإسلامية العالمية

ولذا، يرى الباحث أن تركيا كانت بحاجة إلى اتخاذ موقف صارم للحفاظ على أوراق اعتمادها كبطل للقضية الفلسطينية والحفاظ على مكانتها داخل العالم العربي، والدوائر الإسلامية، والأوساط الإسلامية العالمية، مشيرا إلى أن “المعضلة التي تواجهها هي أن حجم الأزمة من المرجح أن يتجاوز قدراتها الدبلوماسية”.

وبحسبه فمن “غير المرجح أن تمنع تركيا إسرائيل من القيام بعملية عسكرية تهدف إلى طرد نظام حماس من غزة، ولذا فإنها ستضطر إلى اتخاذ موقف دبلوماسي أكثر صرامة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأمور بالنسبة لوضع أنقرة الجيوسياسي”.

ويخلص الكاتب للقول إن مثل هذا السيناريو يعمل لصالح طهران، التي تهدف إلى الاستفادة من تفاقم الأزمة الحالية، بينما تسعى تركيا، على النقيض، إلى تجنب المخاطرة، حسبما يرى بخاري، الذي خلص إلى أن إيران أجبرت الأتراك، من خلال حماس، على اتخاذ موقف لم يكونوا يخططون لاتخاذه، مشيرا إلى أن تركيا “ستكافح لتحرر نفسها من فخ إيران” على حد تعبيره.