141 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية -أوردها موقع وزارة التجارة الصينية- أن قيمة التجارة بين الصين وأفريقيا بلغت 140.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري، بزيادة 3.1%على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن موقع الوزارة بأن قيمة واردات الصين من أفريقيا بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 53 مليار دولار، بانخفاض 12.4% على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة صادراتها نحو القارة السمراء إلى 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4% على أساس سنوي.

وبحسب المصدر ذاته، ضخت الصين استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في كافة القطاعات بأفريقيا ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين بزيادة 4.4% على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من هذا العام، وقعت الصين عقودا جديدة لمشاريع في أفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار، بارتفاع 7.64% على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمالا بقيمة 16.5 مليار دولار، بانخفاض 10% على أساس سنوي.

وتعد الصين من بين أكبر المقرضين للقارة الأفريقية، رغم تراجع حجم هذه القروض خلال الفترة الأخيرة.

وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لأفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.

غير أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلوغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على 7 قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021.

وتم الاتفاق على 9 قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.

المصدر : وكالات