حرب أهلية على المخدرات في محافظة درعا السورية

درعا ( سوريا) – في 23 ديسمبر، اغتيل رجل يبلغ من العمر 53 عاماً ينتمي إلى مديرية المخابرات العسكرية السورية في محافظة درعا جنوب غرب البلاد. وخلافًا للهجمات ذات الدوافع السياسية الأكثر شيوعًا في المنطقة، يبرز هذا الحادث لأن الضحية كان معروفًا في المقام الأول بتورطه في تهريب المخدرات وتوزيعها.

و يقول الدكتور حايد حايد وهو زميل استشاري في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إنه على الرغم من أن هذا الهجوم ليس حدثًا معزولًا، فمنذ أوائل العام الماضي حدثت زيادة في الاغتيالات المرتبطة بالمخدرات، مما أضاف طبقة جديدة إلى العنف المستمر في المحافظة.

وتكشف المحادثات مع المصادر المحلية عن تصميم متزايد داخل المجتمع على مكافحة تجارة المخدرات. وقد أدى تواطؤ النظام، المدفوع بدوافع مالية وسياسية، إلى تعزيز المناخ الذي تعمل فيه شبكات المخدرات مع الإفلات من العقاب.

وقد دفع التأثير السلبي لهذه التجارة غير المشروعة على المجتمعات المحلية السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم. ومع ذلك، فإن عمليات القتل المستهدف هذه وحدها من غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات التي تنتشر في جنوب سوريا.

ما بين 70 و150 شخصاً اغتيلوا العام الماضي بسبب تورطهم في أنشطة متعلقة بالمخدرات

وفي حين سلطت التقارير الضوء في كثير من الأحيان على عمليات الاغتيال التي استهدفت تجار المخدرات في درعا، إلا أن العدد الإجمالي للقتلى لا يزال غير واضح.

ومع ذلك، تشير المحادثات مع مصادر محلية مطلعة إلى أن ما بين 70 و150 شخصاً قد اغتيلوا العام الماضي بسبب تورطهم في أنشطة متعلقة بالمخدرات.

وتتنوع الهجمات في أسلوبها، بدءاً من استهداف التجار المتنقلين إلى دخول المساكن بالقوة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وبينما استهدفت الاغتيالات مدنيين ومقاتلين معارضين سابقين متورطين في تجارة المخدرات، يبدو أن غالبية الأهداف لها علاقات بالنظام السوري.

ووفقاً لمقاتل سابق في المعارضة، فقد شملت الأهداف مقاتلين تابعين لمختلف أجهزة المخابرات الحكومية والوحدات العسكرية، بما في ذلك الفرقة الرابعة مدرع، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن غالبية الذين تم اغتيالهم كانوا ينتمون إلى وكالة الاستخبارات العسكرية.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سيطرته على شبكات المخدرات في غرب سوريا. وبحسب بحث أجرته منظمة إيتانا السورية حول سلاسل توريد المخدرات في جنوب سوريا، فإن ما يصل إلى 79 في المئة من إجمالي شبكة المخدرات في السويداء مرتبط بالاستخبارات العسكرية، مقارنة بـ 63 في المئة من إجمالي شبكة المخدرات في درعا.

بعض مقاتلي المعارضة السابقين متورطون في عمليات القتل لمكافحة تجارة المخدرات في محافظة درعا

وكان مصطفى المسالمة، قائد ميليشيا مرتبطة بالاستخبارات العسكرية ومتورط بنشاط في تهريب المخدرات، من بين أبرز الشخصيات التي قُتلت العام الماضي. ومصطفى، المعروف أيضًا باسم القاسم، هو واحد من 11 شخصًا فرضت عليهم كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات في مارس 2023 لدورهم الحاسم في تجارة المخدرات غير المشروعة في سوريا ومنها.

ويبدو أن عمليات مكافحة المخدرات في درعا تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد استهداف الأفراد. وفي حادثة واحدة على الأقل، تم قصف منشأة مرتبطة بالمخدرات مرتبطة بالميليشيات المدعومة من إيران. وبحسب ما ورد تم استخدام الموقع القريب من قرية زيزون لتصنيع وتنسيق عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن والخليج، بثلاث قذائف صاروخية في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين أن العديد من جوانب هذه الحوادث لا تزال يكتنفها الغموض، إلا أن الدوافع وراءها تبدو واضحة.

وتشير مصادر محلية إلى تصاعد الاستياء الشعبي من تجارة المخدرات باعتبارها القوة الدافعة. وشدّد إثنان من قادة المجتمع المحلي على أن السكان أصبحوا أكثر قلقًا بشأن سلامة أسرهم بسبب الارتفاع الكبير في استهلاك المخدرات مع إغراق المتاجرين بالسوق المحلية. وتزامنت المستويات المرتفعة لتعاطي المخدرات والإدمان مع زيادة في الجرائم ذات الصلة، بما في ذلك السرقة والاختطاف والعنف المنزلي.

ويهيمن الحشيش والكبتاغون والكريستال ميث على سوق المخدرات غير المشروعة، ويقال إن بعضها متاح بأسعار منخفضة للغاية، على غرار أسعار الوجبات الخفيفة.

وشدّد أحد المعلمين المحليين على انتشار المخدرات على نطاق واسع، ليس فقط في الشوارع ولكن حتى داخل المدارس. ويشير هذا بقوة إلى اتباع نهج تسويقي قوي يستهدف المراهقين الضعفاء، بهدف تعزيز استهلاك المخدرات على نطاق واسع بالإضافة إلى إغرائهم ببيع المخدرات أو تهريبها.

ويتفاقم الغضب الشعبي بسبب عدم بذل الجهود الرسمية لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة. وعلى الرغم من الوعود، لم يتخذ النظام خطوات مهمة للسيطرة على انتشار المخدرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شبكات المخدرات البارزة تتمتع بالحماية من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام.

ويستمر هذا التعاون، الذي تغذيه دوافع مالية وسياسية، بلا هوادة، حتى برغم أن الدول العربية المجاورة جعلت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات شرطاً أساسياً في الجهود الأخيرة لاستعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.

وبغض النظر عن الدوافع، فإن شبه الحصانة الممنوحة لتجار المخدرات دفعت السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم فالعديد من سكان درعا لديهم أسلحة ويعرفون كيفية استخدامها، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الأنشطة العسكرية في الماضي.

وبالمثل، تفيد التقارير أن بعض مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعتبرون أنفسهم حماة للمجتمع، بما في ذلك أولئك المتحالفون حاليًا مع النظام، متورطون في عمليات القتل لمكافحة المخدرات.

وحدّد باحثان محليان تجار المخدرات المنافسين باعتبارهم جناة محتملين وراء بعض هذه الاغتيالات، حيث يتنافسون على النفوذ أو الأرض. وفي حين أن بعض الحوادث تنبع من خصومات شخصية، فإن بعضها الآخر ينشأ من التنافس بين الشبكات المرتبطة بوكالات استخبارات مختلفة أو حتى بين المجموعات التابعة لنفس الفرع الأمني.

وبالمثل، يبدو أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، والتي تحتفظ بوجود سري في درعا، متورطة أيضا في استهداف تجار المخدرات.

وعلى الرغم من تصاعد عمليات الاغتيالات المستهدفة، فمن غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات المنتشرة في جنوب سوريا.

العرب