نيكي هايلي تشكك في أهلية ترمب العقلية

تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير، حيث يتطلع الرئيس السابق دونالد ترمب إلى تعزيز مكانته بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز بتسمية حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي هجوم نادر، شكّكت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية التي تسعى للفوز بانتخابات نيوهامبشير التمهيدية، بالأهلية العقلية لترمب بعد أن اتهمها الرئيس السابق في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وكان ترمب يتحدث، الجمعة، خلال مناسبة انتخابية قبل أيام من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشر، حين خلط بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي. وفي إشارة إلى تمرد 6 يناير، قال ترمب أمام حشد من أنصاره إن «نيكي هايلي مسؤولة عن الأمن. عرضنا عليها 10 آلاف شخص (…) جنود وحرس وطني وكل ما يريدون (…) لكنهم رفضوا العرض. لا أريد التحدث عن ذلك».

انتقاد ترمب

وردت هايلي بنفي أن تكون قد تولت مسؤولية الأمن في مبنى الكابيتول في يوم من الأيام، بل إنها لم تكن حتى في منصبها حينذاك. وقالت المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، أمام تجمع حاشد في نيو هامبشير: «يقولون إنه كان مرتبكاً، وكان يتحدث عن شيء آخر». وأضافت: «ما يقلقني هو أنني لا أقول أي شيء مهين، ولكن عندما تتعامل مع ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلاً عقلياً للقيام بذلك».

المرشحة الجمهورية نيكي هايلي بين أنصارها في ولاية نيوهامبشير (أ.ف.ب)

كما أثار اقتراح ترمب بأن بيلوسي، أو هايلي، رفضت عرضاً للمساعدة، بينما كان مبنى الكابيتول تحت الحصار تساؤلات أيضاً. وقالت لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير إنها لم تجد أي دليل على أنه قدم مثل هذا العرض. وأثار ترمب وغيره من الجمهوريين مراراً تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن، البالغ 81 عاماً، يتمتع بالكفاءة العقلية اللازمة لولاية ثانية. لكن تعليقات هايلي، التي أتمت عامها الـ52، السبت، كانت الأكثر مباشرة من مسؤولة جمهورية حول الأهلية العقلية لترمب البالغ 77 عاماً. ويقول نقاد إن ترمب بدأت تظهر عليه علامات الشيخوخة بشكل كبير، وعندما سئل الرئيس السابق في وقت سابق هذا الأسبوع عن الأمر، أعاد تكرار قصة «تفوقه» في اختبار حدة البصر من خلال التعرف بشكل صحيح على حيوانات مثل الزرافة والنمر والحوت عن بُعد. لكن بدا أن هذه القضية لم تلحق به سوى القليل من الضرر. وأعرب عدد أكبر كثيراً من الناخبين عند استطلاع آرائهم عن قلقهم بشأن تقدم بايدن في العمر، في حين يظل ترمب المرشح الأوفر حظاً بين الجمهوريين.

رهان نيوهامبشير

تراهن هايلي على إزاحة منافسها الجمهوري الثالث، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، من السباق في انتخابات نيوهامبشير. وأصبحت هايلي على مسافة قريبة من ترمب في استطلاعات الرأي في هذه الولاية، التي تتمتع بتيارات مستقلة وناخبين وسطيين بالمقارنة مع ناخبي ولاية أيوا. كما تتيح هذه الدورة الانتخابية في نيوهامبشير للناخبين المستقلين، أي غير المنتمين للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية، وهي ميزة انتخابية توجِد مزيداً من الدعم لمرشحي.

واستهدفت حملة هايلي في الولاية الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد، على أمل أن تساعد أصواتهم في مواجهة قاعدة ترمب الصلبة من المناصرين. ويمثل المستقلون ما يصل إلى 40 في المائة من الناخبين في ولاية نيوهامبشير، مقابل 30 بالمائة من الجمهوريين. وتجد هايلي مساندة من الناخبين الذين أعربوا عن تخوفهم على مستقبل الديمقراطية الأميركية والدستور الأميركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتأمل حملة هايلي في أن تحقق نجاحاً في نيوهامبشير يدفعها للوصول إلى الانتخابات التمهيدية في نيفادا في 8 فبراير (شباط)، ثم إلى ساوث كارولينا في 24 فبراير.

هجوم شرس

تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم دونالد ترمب بشكل كبير، ما يضمن له تحقيق نصر جديد في الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء؛ بعد أيام من فوزه في انتخابات أيوا.

وأشار استطلاع الرأي اليومي الذي أجرته جامعة «سوفولك» للناخبين في نيوهامبشير، السبت، إلى تقدّم ترمب بنسبة 53 في المائة، مقابل 36 بالمائة لصالح هايلي، بينما حصل ديسانتيس على تأييد بنسبة 7 بالمائة فقط. بينما أشارت شبكة «سي إن إن» وجامعة نيوهامبشير، صباح الأحد، إلى أحدث استطلاعات الرأي التي تحدّثت عن تقدم ترمب بـ50 في المائة بين الناخبين الجمهوريين في الولاية.

ورغم متاعبه القضائية ومثوله، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك في قضية تشهير، فإن ترمب عقد تجمعات انتخابية عدة في ولاية نيوهامبشير.

وفي مدينة مانشستر، هاجم ترمب هايلي، مساء السبت، وقال إنها «تستخدم أموال الديمقراطيين المتطرفين في حملتها الانتخابية»، متسائلاً عما إذا كانت مرشحة جمهورية حقاً. كما هاجم علاقتها بكبرى الشركات في وول ستريت، ومواقفها بشأن الضمان الاجتماعي، وتعهدها برفع سن التقاعد. ورأى ترمب أن هايلي ليست قوية بما يكفي لتأمين الحدود، وفرض أقسى عقوبة على المهاجرين غير الشرعيين وتجار المخدرات. وقال: «دونالد ترمب وحده يستطيع ذلك».

أما على منصته «تروث سوشيال»، فذكّر ترمب بأصول هايلي المهاجرة، واستخدم اسمها الهندي «نيمبرا»، وقال إنها «ضعيفة فيما يتعلق بالصين وروسيا والحدود والجريمة».