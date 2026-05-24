صراع المثلث العالمي.. كيف تتصارع أمريكا والصين وروسيا لإعادة تشكيل النظام العالمي؟

الباحثة شذا خليل*

لم يعد العالم يعيش مرحلة التنافس السياسي التقليدي بين القوى الكبرى، بل دخل فعلياً في أخطر مرحلة استراتيجية واقتصادية منذ نهاية الحرب الباردة. في الصراع القائم اليوم بين امريكا الصين روسيا لم يعد مجرد خلافات دبلوماسية أو سباق نفوذ عادي، بل تحول إلى معركة تاريخية ضخمة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بالكامل وتحديد من سيقود العالم خلال العقود القادمة.

العالم اليوم يقف أمام لحظة مفصلية تشبه إلى حد كبير التحولات الكبرى التي غيّرت شكل التاريخ سابقاً. فكل دولة من هذا “المثلث العالمي” تسعى إلى فرض رؤيتها الخاصة للنظام الدولي القادم، بينما تتحول التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد وحتى العملات إلى أدوات حرب ونفوذ لا تقل خطورة عن الجيوش والصواريخ.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، أصبحت أمريكا القوة الوحيدة التي تهيمن على العالم. في تلك المرحلة، تمكنت واشنطن من فرض نفوذها على الاقتصاد العالمي، وأصبح الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على التجارة والأسواق الدولية، كما سيطرت المؤسسات المالية العالمية المرتبطة بالنظام الغربي على جزء كبير من القرارات الاقتصادية الدولية. ولم يكن النفوذ الأمريكي قائماً على الاقتصاد فقط، بل امتد أيضاً إلى التفوق العسكري والتكنولوجي والسياسي، ما جعل كثيرين يعتقدون أن القرن الحادي والعشرين سيكون “قرناً أمريكياً” بلا منافسين حقيقيين.

لكن ما لم تدركه واشنطن بشكل كامل آنذاك، هو أن العالم بدأ يتغير بصمت. ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تخوض حروباً طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط، كانت China تعمل بهدوء على بناء واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في التاريخ الحديث. الصين لم تعتمد على الحروب العسكرية المباشرة، بل استخدمت التجارة والصناعة والاستثمارات والتكنولوجيا كوسائل للتوسع والنفوذ. خلال سنوات قليلة، تحولت من دولة فقيرة تعتمد على العمالة الرخيصة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبحت أكبر مركز صناعي وتجاري على سطح الأرض.

اليوم، لم تعد الصين مجرد “مصنع عالمي”، بل أصبحت قوة تكنولوجية تنافس أمريكا في الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة والفضاء. بكين تدرك جيداً أن السيطرة الاقتصادية تعني مستقبلاً السيطرة السياسية، ولذلك تسعى إلى بناء شبكة نفوذ عالمية ضخمة عبر مشاريع اقتصادية واستثمارية تمتد من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا. ولهذا تخشى أمريكا من أن يتحول الصعود الصيني إلى تهديد مباشر هيمنتها الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

أما روسيا فهي تنظر إلى العالم من زاوية مختلفة تماماً. روسيا تعتبر أن الغرب استغل انهيار الاتحاد السوفيتي للتوسع ع سكرياً وسياسياً على حسابها، وأن أمريكا حاولت فرض نظام عالمي أحادي يجعل بقية الدول خاضعة لقرارات واشنطن. ولهذا بدأت موسكو، خلال السنوات الأخيرة، بمحاولة استعادة نفوذها الدولي عبر القوة العسكرية والطاقة والتحالفات السياسية.

روسيا تمتلك واحدة من أقوى الترسانات النووية في العالم، وهذا يمنحها ثقلاً استراتيجياً هائلاً في أي مواجهة دولية. كما أن الجيش الروسي ما زال يُعد من أكبر الجيوش وأكثرها تطوراً من حيث القدرات الصاروخية والعسكرية. إضافة إلى ذلك، تعتمد موسكو على نفوذها الكبير في قطاع الطاقة، فهي من أكبر مصدري الغاز والنفط في العالم، وتستخدم هذه الورقة للضغط السياسي والاقتصادي، خصوصاً تجاه أوروبا التي تعتمد على الطاقة الروسية بشكل كبير. كما تحاول روسيا توسيع تحالفاتها مع دول وقوى مختلفة بهدف كسر الهيمنة الغربية وبناء نظام دولي أكثر توازناً من وجهة نظرها.

لكن المعركة الحقيقية بين هذه القوى الكبرى لم تعد تدور فقط حول الجيوش والسلاح، بل أصبحت تدور حول الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة. ففي عالم اليوم، الاقتصاد أصبح أخطر من الصواريخ، لأن الدولة التي تسيطر على الأسواق العالمية والبنوك والعملات تستطيع التأثير على اقتصادات دول كاملة دون إطلاق رصاصة واحدة.

ولهذا تستخدم وأمريكا قوة الدولار والنظام المالي العالمي لفرض عقوبات هائلة على خصومها، بينما تحاول الصين وروسيا تقليل الاعتماد على الدولار عبر استخدام العملات المحلية وبناء أنظمة مالية وتحالفات اقتصادية بديلة. الصراع هنا لا يتعلق فقط بالأموال، بل بمن يملك القدرة على التحكم بحركة الاقتصاد العالمي نفسه.

كما أن التكنولوجيا أصبحت اليوم السلاح الأخطر في العالم. الدولة التي تتفوق في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والأمن السيبراني والأقمار الصناعية لن تسيطر فقط على الاقتصاد، بل ستمتلك أيضاً تفوقاً عسكرياً ومعلوماتياً هائلاً. ولهذا فرضت أمريكا قيوداً صارمة على الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لأنها تخشى أن تتحول الصين إلى القوة التكنولوجية الأولى عالمياً خلال السنوات القادمة.

وفي قلب هذا الصراع تبقى الطاقة والنفط من أهم عناصر النفوذ العالمي. فالعالم ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز لتشغيل اقتصاده وصناعته، ولهذا أصبحت مناطق مثل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر الصين الجنوبي وأوكرانيا مناطق توتر خطيرة، لأن السيطرة عليها تعني التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.

العالم اليوم يشعر بقلق متزايد لأن هذا الصراع لا يشبه الحروب التقليدية القديمة، بل هو صراع طويل ومعقد قد يستمر لعقود، وقد يؤثر على كل شيء تقريباً، من أسعار النفط والغذاء إلى العملات والوظائف والاستثمارات وحتى حياة المواطن اليومية. فأي أزمة أو مواجهة بين هذه القوى الكبرى قد تهز الاقتصاد العالمي خلال ساعات فقط.

ورغم أن الجميع يحاول تجنب حرب عسكرية مباشرة بسبب امتلاك هذه الدول لأسلحة نووية قادرة على تدمير العالم، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في الحروب الاقتصادية والتكنولوجية و السيبرانية التي قد تكون آثارها أخطر وأطول من الحروب التقليدية نفسها.

أما الشرق الأوسط، فقد أصبح جزءاً أساسياً من هذا الصراع العالمي، لأن المنطقة تمتلك أهم مصادر الطاقة والممرات البحرية في العالم. ولهذا تحاول كل قوة كبرى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري داخل المنطقة، بينما تسعى دول الشرق الأوسط للحفاظ على توازن حساس بين هذه القوى حتى لا تتحول إلى ساحات مواجهة مباشرة.

وفي النهاية، فإن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلاف سياسي عابر بين دول كبرى، بل هو صراع تاريخي لإعادة كتابة قواعد العالم. أمريكا تريد الحفاظ على هيمنتها العالمية، والصين تريد قيادة القرن الاقتصادي القادم، بينما تسعى روسيا إلى كسر النظام الغربي واستعادة مكانتها كقوة عظمى.

والنتيجة أن العالم يدخل مرحلة جديدة عنوانها الحقيقي:

“من يسيطر على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة… يسيطر على مستقبل العالم.”

الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية