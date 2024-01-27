وكالات: روسيا مستعدة لبحث إمدادات الغاز مع الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالات أنباء اليوم السبت عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.

وبموجب اتفاق مدته 5 سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله: “إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا”.

من جهتها ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء نقلا عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف أن نقل الغاز، عبر خط أنابيب روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ربما يستمر، بعد انقضاء الاتفاق الحالي.

وأضاف الوزير أن روسيا تعتقد أن الدول الأوروبية التي ما زالت تحصل على غاز، عبر أوكرانيا، ربما تهتم بإمدادات مستقبلية.

وأوضح شولجينوف أنه من الممكن استكشاف طرق أخرى لشحن الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024.

وما زالت أوكرانيا طريقا مهما لتدفقات غاز شركة “غازبروم” إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حرب روسيا وأوكرانيا.

وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية