تسارع نمو تأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي

دبي – اكتسب مناخ الأعمال في دبي قدرة كبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وهو قطاع إستراتيجي ترى الحكومة أنه مهم في طريق تجسيد سياستها للتنمية الشاملة في الإمارة.

وأكدت آخر الإحصائيات أن الحكومة نجحت في رؤيتها لاستقطاب الشركات بعد أن سجلت تسارعا في نمو تأسيس الأعمال الجديدة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال عيسى كاظم محافظ المركز الخميس إن “المركز المالي العالمي حقق نموا بنسبة 34 في المئة في عمليات تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز المالي إلى 5523 شركة”.

وذكر أثناء مؤتمر صحفي على هامش قمة الحكومات المقامة حاليا في دبي أن النمو الإجمالي للشركات تلقى دعما من قبل كل من الشركات المالية والابتكارية والشركات غير المالية، مضيفا أن “النمو كان مدفوعا من شركات قطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار”.

وأوضح كاظم أن مركز دبي المالي العالمي سجل ربحا صافيا قدره 203 ملايين دولار في العام الماضي، بزيادة نحو 45 في المئة، في حين ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 23 في المئة إلى 352 مليون دولار.

وتتزايد المنافسة بين دول الخليج لتطوير قطاعاتها المالية كجزء من التنويع الاقتصادي، إذ تعمل الإمارات والرياض والدوحة على تعزيز الاستثمار في مراكزها المالية.

لكن كاظم أكد أنه ليس قلقا بشأن المنافسة من السعودية، أكبر اقتصادات العالم العربي، أو غيرها عندما يتعلق الأمر بجذب الشركات، وأن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة يعني أن المشروعات الجديدة تشهد زيادة كبيرة بالنسبة للجميع.

كما أفاد بأن الطلب من صناديق التحوط للتأسيس في مركز دبي المالي العالمي كبير، حيث سجل نموا بنسبة 124 في المئة خلال العام الماضي، وأبدت المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة اهتماما قويا.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت سلطة دبي للخدمات المالية، المزيد من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالا للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “2023 كان العام الأكثر نشاطا من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطيا بذلك عام 2022”.

مركز دبي المالي العالمي سجل ربحا صافيا قدره 203 ملايين دولار في العام الماضي

وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نموا استثنائيا العام الماضي، من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات بزيادة قدرها 25 في المئة عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة.

وأضاف جونستون “باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لاسيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه”.

وتتخذ 27 من أصل 29 بنكا عالميا ذات أهمية نظامية من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين.

ولاحظ المسؤولون زيادة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع. وقال جونستون إن “الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي”.

وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 125 في المئة على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.

وتظهر الإحصائيات أن المركز يضم أكثر من 600 شركة خدمات مالية مع أكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه.

وقال جونستون “نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزا ماليا مهما ورائدا على مستوى العالم”.

العرب