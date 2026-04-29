الإمارات ما بعد النفط: كيف بنت دولة تربح حين يربح الجميع… وتربح حين ينهار الجميع؟

الباحثة شذا خليل*

بينما لا تزال دول كثيرة في المنطقة تربط مستقبلها بسعر برميل النفط، كانت الإمارات تعمل بصمت على مشروع أكبر بكثير: بناء دولة لا يهزها سقوط النفط ولا يحدها صعوده. ما يحدث اليوم ليس مجرد تنويع اقتصادي، بل إعادة هندسة كاملة لمفهوم الدولة الريعية وتحويلها إلى قوة مالية وتجارية وتكنولوجية عالمية.

الإمارات فهمت مبكراً أن النفط ثروة مؤقتة، وأن أخطر خطأ استراتيجي هو الاعتقاد بأن الموارد الطبيعية ضمان دائم. لذلك استخدمت عائدات الطاقة لبناء المطارات والموانئ، المناطق الحرة، المدن الذكية، البنية الرقمية، الصناديق السيادية، والتعليم، لتنتقل من اقتصاد يعتمد على استخراج الخام إلى اقتصاد يصنع القيمة من كل شيء.

من الصحراء إلى مركز العالم

في أقل من جيل، تحولت الإمارات من دولة منتجة للنفط إلى مركز دولي للأعمال والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية. دبي أصبحت منصة تربط الشرق بالغرب، وأبوظبي تحولت إلى قوة استثمارية عالمية عبر صناديق سيادية تدير مئات المليارات.

هذا التحول يعني أن الإمارات لم تعد تنتظر السوق، بل أصبحت جزءاً من صناعة السوق نفسه.

الأرقام تقول الحقيقة

في ثمانينيات القرن الماضي، كان النفط يشكل الغالبية الساحقة من الناتج المحلي. اليوم، أصبحت القطاعات غير النفطية المحرك الأساسي للنمو. التجارة، الطيران، التكنولوجيا، العقار، السياحة، التمويل، والخدمات المتقدمة أصبحت مصادر دخل رئيسية.

هذه ليست مجرد أرقام، بل إعلان واضح بأن الإمارات نجحت في ما عجزت عنه دول نفطية كثيرة: تحويل الثروة المؤقتة إلى قوة دائمة.

لماذا قد تكون الإمارات الرابح الأكبر من أزمات النفط؟

عندما ترتفع أسعار النفط:

ترتفع الإيرادات الحكومية

تزداد قوة الاستثمار السيادي

تتوسع المشاريع الكبرى

وعندما تضرب الأزمات المنطقة:

تتدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات

تنتقل الشركات إلى بيئة أكثر استقراراً

يزداد الطلب على دبي كمركز مالي وتجاري آمن

أي أن الإمارات بنت نموذجاً نادراً: اقتصاد يربح من الاستقرار… ويستفيد من اضطراب الآخرين.

الرهان الحقيقي: ما بعد البرميل

الرسالة الأهم أن الإمارات لا تنتظر آخر قطرة نفط، بل تستعد لليوم الذي يصبح فيه النفط أقل أهمية في العالم. لذلك تستثمر بقوة في:

الطاقة النظيفة

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد الرقمي

الصناعات المتقدمة

الأمن الغذائي والمائي

المواهب العالمية

إنها تنتقل من تصدير الطاقة إلى تصدير الفرص.

الخلاصة

الإمارات لم تبنِ اقتصاداً بديلاً عن النفط فقط، بل بنت دولة ما بعد النفط قبل أن ينتهي النفط نفسه. ولهذا قد تكون من الدول القليلة القادرة على الحفاظ على قوتها في عالم يتغير بسرعة، لأن ثروتها الحقيقية لم تعد تحت الأرض… بل فوقها، في الرؤية والإدارة والجرأة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية