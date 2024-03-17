إيران تستخدم الموانئ الأوروبية تمويهاً لنقل الأسلحة إلى «حزب الله»

كشفت صحيفة «التلغراف»، اليوم (الجمعة)، أن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتوفير غطاء لشحنات الأسلحة إلى «حزب الله».

قالت مصادر للصحيفة إن الجماعة اللبنانية تلقت صواريخ وقنابل على متن السفن التي كانت ترسو في موانئ في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

يقترب «حزب الله» وإسرائيل من حرب شاملة وسط تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود، مما أدى إلى إخلاء المناطق الحدودية.

وقال مصدر إن إيران تحوّلت إلى شحن الأسلحة عن طريق البحر بعد أن بدأت القوات الجوية الإسرائيلية في استهداف الشحنات المقبلة براً إلى شمال سوريا عبر العراق.

وقيل لصحيفة «التلغراف» إن الأسلحة والسلع الأخرى يتم شحنها الآن إلى ميناء اللاذقية السوري قبل أن تتوجه السفن إلى موانئ أنتويرب وفالنسيا ورافينا، في محاولة لإخفاء الغرض من الرحلات.

ومن اللاذقية يتم نقل الأسلحة جنوباً إلى لبنان، بحسب التقرير.

وأوضح مصدر استخباراتي كبير في إسرائيل أن «استخدام أوروبا يساعد على إخفاء طبيعة ومصدر الشحنات، وتبديل الأوراق والحاويات… لتنظيف الشحنات».

وأضاف: «أوروبا لديها موانئ ضخمة، لذا فإن إيران تستخدم ذلك تمويهاً. من السهل جداً إجراء عمليات التلاعب في تلك المنافذ الكبيرة، حيث يجب نقل الأشياء بسرعة، بدلاً من منفذ صغير، حيث سيكون هناك مزيد من التدقيق…الأمر مثل القط والفأر بيننا وبين الإيرانيين… يحاولون التهريب ونحن نحاول إيقافه. لقد مرت 3 سنوات على الأقل على هذا النحو».

من جهته، قال رونين سولومون، محلل استخباراتي مستقل مقيم في إسرائيل، إن إيران تقوم أيضاً بشحن أسلحة مباشرة إلى سوريا. وكان استخدام الطرق المنفصلة عبر أوروبا يهدف إلى «إضفاء الشرعية» على حمولتها و«صرف الانتباه» عن تلك الشحنات المباشرة.

تعرّض ميناء اللاذقية لضربات جوية في عام 2021، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عنها، وهي نادراً ما تؤكد عملياتها في الأراضي السورية.

وأفاد سولومون: «السبب الذي يجعلنا نرى جهود إيران للنقل عبر البحر في الشهر الماضي هو الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الجوية والبرية في سوريا، لذلك نشهد زيادة في شحنات الحاويات».

وأكد سولومون، الذي يعمل مع مسؤولي المخابرات في إسرائيل، إن الممر الإيراني إلى سوريا ولبنان عن طريق البر والجو والبحر «يعمل بشكل مستمر».

ويأتي تدفق الأسلحة وسط التوترات بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل على الحدود منذ إندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف سولومون أن الأسلحة ستصل أيضاً إلى حركة «حماس» في لبنان، وأن هناك طرقاً تشمل ليبيا، تُستخدم لنقل الأسلحة إلى «حماس» في غزة.

منذ بداية حرب غزة، أفرغت 5 سفن إيرانية، (ديزي، وكاشان، وشيبا، وأريزو، وأزرجون)، بضائعها في سوريا، وبدأت رحلتها في بندر عباس في إيران، وفقاً لمعلومات استخباراتية تم تسليمها إلى سولومون.

وبالتنسيق مع وحدة «فيلق القدس 190» الإيرانية، تتم إدارة عمليات نقل الأسلحة من قبل «الوحدة 4400» التابعة لـ«حزب الله»، المسؤولة عن شحنات الأسلحة.