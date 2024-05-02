أزمة الشرعية وتداعياتها في مواجهة أردوغان

إسطنبول – على الرغم من الآثار المزعزعة للاستقرار لسياساته الاقتصادية والخارجية، فضلا عن الخسارة الكبيرة في الانتخابات، لا يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي علامة على الاهتمام بتصحيح المسار.

ووجهت الانتخابات البلدية التركية التي أجريت في الحادي والثلاثين من مارس 2024 ضربة قاسية لأردوغان.

وللمرة الأولى منذ وصول حزبه، حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة في عام 2002، احتل المركز الثاني في الانتخابات على مستوى البلاد. وهو الآن يواجه أزمة غير مسبوقة في الشرعية، مع عواقب وخيمة على السياستين الداخلية والخارجية.

وبدا خطابه بعد إعلان النتائج تصالحيا على نحو غير معهود، حيث وصفها بأنها انتصار للديمقراطية. ومع ذلك، في السنوات التي تلت عام 2002، تحول إلى زعيم شعبوي استبدادي يسيطر بمفرده على جميع جوانب النظام السياسي التركي.

على الرغم من أزماته الاقتصادية وخسارته الانتخابات، لا يظهر أردوغان أي علامة على الاهتمام بتصحيح المسار

وتفوق حزب الشعب الجمهوري المعارض على حزب العدالة والتنمية في جميع أنحاء البلاد، واحتفظ بجميع بلدياته، واستولى على العديد من البلديات التي يحكمها حزب العدالة والتنمية.

ومع ذلك، فإن الهزيمة مؤلمة أكثر في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا والقلب الاقتصادي والهدف المركزي لأردوغان الذي بدأت حياته السياسية هناك.

وعلى الرغم من أهمية هامش النصر، فقد فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري للمنصب عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو أيضا بأغلبية المقاعد في مجلس المدينة، الذي كان يهيمن عليه في السابق حزب العدالة والتنمية، مما أدى إلى تقويض سياساته.

ويرى هنري ج. باركي، وهو أستاذ كوهين للعلاقات الدولية في جامعة لاهاي، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال أنتريست أن الانتكاسة الانتخابية تؤدي إلى تعميق التحديات التي تواجه أردوغان.

وكانت الأزمة الاقتصادية في تركيا، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم، أحد الأسباب الرئيسية لتوتر الناخبين.

ومنذ بداية العقد، ظلت تركيا تكافح معدلات التضخم المرتفعة وتفاقم الوضع عندما اتبع أردوغان، خلافا للمبادئ الاقتصادية التقليدية، سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز معدلات النمو المرتفعة.

وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة بلغت ذروتها عند 85 في المئة في أكتوبر 2022، فقد أجبر أردوغان البنك المركزي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة القياسية إلى 8.5 في المئة في مايو 2023.

ومع وجود انهيار اقتصادي كامل يلوح في الأفق، فقد اتخذ منعطفا كاملا بإعادة تعيين محمد شيمشك رئيسا للبنك المركزي.

ومضى شيمشك، الذي يحظى باحترام دولي من قبل المستثمرين، في هندسة العودة خطوة بخطوة إلى العقيدة الاقتصادية.

ومع ذلك، ظل معدل التضخم الرسمي يقترب من 70 في المئة عشية الانتخابات البلدية. كما أن ارتفاع العجز في الحساب الجاري وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي يزيدان من تدهور الصورة الاقتصادية العامة ويقيدان مجال تركيا للمناورة على المستوى الدولي.

وكان أردوغان يأمل في أن يكون العقل المدبر لتغيير دستوري من شأنه أن يسمح له بالترشح مرة أخرى في نهاية ولايته الحالية في عام 2028، إلا أنه قد يؤجل ذلك على أمل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة.

ويمثل العائق الاقتصادي الأكثر أهمية الذي يواجه أردوغان هو حالة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، وصادرات التصنيع إلى دول غربية مختارة، فيما ستحتاج خطة شيمشك الاقتصادية الوليدة إلى عامين إضافيين على الأقل لتحقيق نتائج واضحة.

ومع ذلك، فإن الشعب التركي يشعر بالقلق بشكل متزايد من هذه السياسات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

اتخاذ موقف أكثر عدوانية لا يجدي نفعا

وفي أعقاب الانتخابات المحلية عام 2019، تمت إقالة رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين في جنوب شرق البلاد دون تفسير وتم استبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة.

وفي مقاطعة فان، تم اعتبار الفائز من الحزب الكردي غير مؤهل وتم استبداله بسياسي من حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 27 في المئة مقارنة بـ55 في المئة من أصوات الفائز.

وعلى عكس عام 2019، كان الأكراد يستعدون لمقاومة ومواجهة الحكومة بدعم متوقع من حزب الشعب الجمهوري الواثق من نفسه تحت قيادة جديدة.

وفي إسطنبول على وجه الخصوص، من الواضح أن الأكراد، على الرغم من عدم تحالفهم رسميا مع إمام أوغلو، اتخذوا قرارا إستراتيجيا بدعمه ومساعدته على الفوز.

وقد أطلق القرار العنان لمظاهرات فورية وحاشدة في مدينة فان وأماكن أخرى في الجنوب الشرقي الكردي، وأعرب حزب الشعب الجمهوري علنا وبقوة عن دعمه له.

وفي ما يمكن وصفه بأنه تراجع، أبطلت الحكومة التركية قرارها، خوفا من اتساع نطاق عدم الاستقرار بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن أردوغان لم يخاطر فقط بالصراع الداخلي والمتاعب السياسية دون أي ضمان للنجاح، ولكن عدم الاستقرار الناجم عن ذلك من شأنه أن يعرض البرنامج الاقتصادي المعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر للخطر.

على الرغم من أهمية هامش النصر، فقد فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري للمنصب عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو أيضا بأغلبية المقاعد في مجلس المدينة

وإذا كان مقيدا محليا، فإن هناك خيارا آخر يتمثل في زيادة الضغط على الخصوم والمنافسين الإقليميين. ومن بين هؤلاء الأكراد السوريون المتحالفون مع الولايات المتحدة الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وبينما كانت تركيا تقصفهم باستمرار وتخاطر بمواجهة كبيرة مع واشنطن، ألمح أردوغان إلى توسيع العمليات. وقد زار مؤخرا العراق وحكومة إقليم كردستان العراق.

وكان من بين أهدافه الأساسية تنسيق عملية عبر الحدود ضد المتمردين الأكراد المختبئين في جبال شمال العراق. كما أن إحياء التوترات في شرق البحر المتوسط مع اليونان ليس خيارا أيضا، نظرا لاعتماد تركيا على الاتحاد الأوروبي في هذا المنعطف الاقتصادي.

ويشير باركي إلى أن اتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد إسرائيل هو الخيار الوحيد المجاني نسبيا المتاح لأردوغان حاليا، لكن إدانته الشديدة لتل أبيب أثرت على العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويمكن لأردوغان أن يتبع إستراتيجيات بديلة تسعى إلى تحقيق السلام الداخلي، كما حدث خلال سنواته الأولى في السلطة عندما دعا إلى الديمقراطية، والأسواق الحرة، والحد من التدخل الحكومي، والتكامل مع الغرب.

وهذا يتطلب منه التخلي عن خطابه العدواني، والتقرب من الأكراد، والحد من القمع الشديد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ما يبعث إشارات على أنه ينوي البدء من جديد.