التداعيات والأصول: علاقة تركيا التجارية المتنامية مع العراق

الباحثة شذى خليل*

في السنوات الأخيرة، عزز العراق مكانته كشريك تجاري مهم لتركيا، حيث احتل المركز الخامس كأكبر مستورد للسلع التركية. وقد جعلت هذه العلاقة المهمة العراق يمثل ما يقرب من 5٪ من إجمالي الصادرات التركية في جميع أنحاء العالم. ولم تؤد العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين إلى تعزيز أحجام التجارة فحسب، بل حفزت أيضًا تحولات ملحوظة في مشهد الصادرات التركية، حيث شهدت حصة العراق ارتفاعًا ملحوظًا من 4.1% في الربع الأول من عام 2023 إلى 5.1% في الفترة المقابلة من عام 2024. وقد تجاوزت هذه الزيادة حجم الصادرات إلى الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا.

ويؤكد النمو الهائل في الصادرات التركية إلى العراق، والذي سجل زيادة مذهلة بنسبة 30٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، على التآزر الاقتصادي المزدهر بين البلدين. تساهم عدة عوامل في هذه العلاقة التجارية المزدهرة وآثارها المترتبة على ذلك.

أحد الأسباب الرئيسية لتزايد أهمية العراق كشريك تجاري يكمن في موقعه الجغرافي الاستراتيجي. يقع العراق على مفترق طرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويعد بمثابة بوابة حاسمة للصادرات التركية للتغلغل بشكل أعمق في أسواق الشرق الأوسط. ويسهل القرب الجغرافي بين البلدين النقل والخدمات اللوجستية بتكلفة فعالة، وبالتالي تعزيز الأنشطة التجارية الثنائية.

علاوة على ذلك، أدت جهود إعادة الإعمار في العراق بعد الصراع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات التركية. إن الخبرة التركية في مجالات البناء، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات التصنيع تضعها في مكانة إيجابية لتلبية احتياجات العراق المتزايدة لإعادة البناء والتحديث. وقد وجدت المنتجات التركية التي تتراوح بين مواد البناء والآلات والمنسوجات والسلع الاستهلاكية سوقاً جاهزة في العراق، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.

علاوة على ذلك، تعززت العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة، مما عزز بيئة مواتية للشراكات التجارية الثنائية. وقد وفر إنشاء المجالس الثنائية رفيعة المستوى والاتفاقيات التجارية إطارا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مبادرات التواصل الدبلوماسي والمشاركة التركية الاستباقية في الشرق الأوسط في تعميق العلاقات الاقتصادية مع العراق.

إن تأثيرات الأهمية المتزايدة للعراق كشريك تجاري لتركيا متعددة الجوانب. ومن الناحية الاقتصادية، فقد وفرت الزيادة في الصادرات التركية إلى العراق دفعة مطلوبة بشدة للاقتصاد التركي القائم على التصدير، مما ساهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل. كما ساعدت أحجام التجارة المتزايدة في تنويع وجهات التصدير التركية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، عززت العلاقات التجارية القوية مع العراق مكانة تركيا كقوة اقتصادية إقليمية، مما عزز نفوذها الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى المستقبل، يشير مسار العلاقات التجارية بين تركيا والعراق إلى مزيد من إمكانات النمو. ومع استعداد العراق للتفوق على دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا ليصبح ثالث أكبر مستورد لتركيا، فإن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على وشك التعمق أكثر. ومع ذلك، من الضروري لكلا البلدين مواصلة تعزيز بيئة الأعمال المواتية، ومعالجة التحديات اللوجستية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لتحقيق الإمكانات الكاملة لشراكتهما الاقتصادية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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