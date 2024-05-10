هل تقود أوكرانيا الحرب ضد روسيا من تحت الأرض؟

كشف موقع “نيوز ري” الروسي أن أوكرانيا باتت تلجأ تدريجيا إلى العمل تحت الأرض في مواجهتها لروسيا، وذلك من خلال بناء شبكة كاملة من المصانع السرية التي تنتج المعدات العسكرية.

ونقل الموقع عن صحيفة “إلموندو” الإسبانية قولها إن مبادرة المصانع السرية نُفذت من قبل وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين. ويتم التكتم على موقع جميع الشركات التي تسمح لأوكرانيا بزيادة حجم الإنتاج العسكري.

وبحسب الموقع، فإن اللجوء إلى هذا الحل سببه فعالية الضربات الصاروخية الروسية صد مصانع الإنتاج الحربي. كما نقل نيوز ري عن صحيفة نيويورك تايمز قولها إن وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) قامت منذ عام ببناء 12 قاعدة تجسس سرية تحت الأرض في أوكرانيا، تعتبر “المركز العصبي” للقوات المسلحة الأوكرانية. وذكر أن “سي آي إيه” تقوم بتدريب وتزويد مخابرات كييف -المتمركزة في مخابئ تحت الأرض في الغابات الأوكرانية- بالمعلومات الضرورية.

وزاد أن واشنطن تولّت تمويل هذه الأنشطة بالكامل، وكانت تراقب عمل المحطات السرية التي كانت تمارس التنصت والتجسس، وتشرف على تدريب قوات الاستخبارات الخاصة في المفرزة 2245 “المتورطة في سرقة المسيّرات وأنظمة الاتصالات الروسية”، مما يتيح لضباط وكالة المخابرات المركزية فك الرموز الروسية.

وأكد نيوز ري أن وكالة المخابرات المركزية حافظت على وجودها في أوكرانيا، وسبق لرئيس جهاز الأمن الأوكراني السابق، إيفان باكانوف، أن صرح بأنه من دون الأميركيين “لم يكن لدى أوكرانيا أي فرصة لمقاومة الروس”.

وأوضح أن الملاجئ تحت الأرض التي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية والقوات المسلحة الأوكرانية تشكل أهدافا للصواريخ الروسية.

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تحت الأرض

وتابع الموقع الروسي بأن كييف تفكر بجدية في إنشاء “مدارس تحت الأرض للهروب من القنابل”، ونقلت عن مصادر إعلامية قولها إنه من المقرر بناء “مدارس تحت الأرض” في مناطق نيكولاييف وأوديسا وزاباروجيا وسومي وتشرنيهيف وفي منطقة خاركيف.

وبحسب المصادر ذاتها، فستشمل شروط السلامة الحماية من الإشعاع، وذكرت أنه من المحتمل استكمال مثل هذه الأبنية هذا العام.

وقال الموقع إن مقاتلات إف-16 الأميركية التي من المتوقّع استلامها من قبل القوات الأوكرانية ستخفى أيضا تحت الأرض.

ونقل نيوز ري عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش قوله إن كييف سيتعيّن عليها إخفاء المقاتلات الغربية بشكل موثوق عند تسلّمها.

ووفقا ليفلاش، يجري العمل على تحضير ملاجئ تحت الأرض للطائرات، مشيرا إلى إمكانية توزيع طائرات إف-16 على مخابئ مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا لمنع روسيا من اكتشافها.