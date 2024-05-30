العراق والهواتف النقالة

أكثر من ٤٠ مليون جهاز هاتف نقال مسجل على شبكات الهواتف النقالة والانترنيت في العراق في دراسة اظهرت ان هنالك اكثر من ٤٠ مليون هاتف نقال مسجل على شبكات الاتصالات والانترنيت

احتلت سامسونك المركز الاول بعدد الهواتف الفعالة بعدد بلغ اكثر من ١٠ ملايين جهاز تلييه اجهزة ايفون بعدد اجهزة بلغت ٦ ٢٦ مليون جهاز ولكن بقيمة اعلى بلغت اكثر من ٦.٣ مليار دولار ثم جاء في المركز الثالث اجهزة انفنكس والتي بلغ عددها ٤.٣٥ مليون جهاز ثم اجهزة شاومي بعدد اجهزة بلغ ٤.٢٧ مليون جهاز.

ويقدر حجم سوق اجهزة الهواتف النقالة في العراق ال ٢ مليار دولار سنوياويعتبر سوق العراق سوقا متوسطا مقارنة بالاسواق المجاورة كسوق ايران وتركيا الا ان الكثير من الهواتف النقالة يتم اعادة تصديرها من العراق الى كل من تركيا وسوريا ولبنان واحيانا ايران وتستخدم في تنظيم عمليات التبادل التجاري بين العراق وهذه الدول نتيجة عدم قدرة تغطيتها بالتعاملات المصرفية.

المهندس منار العبيدي