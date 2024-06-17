صناعة السيارات الصينية تقلق الغرب

تقلق صناعة السيارات الصينية الدول الغربية، في أوروبا والولايات المتحدة، حيث توسع قطاع السيارات الصيني سريعاً، وبات يفوق احتياجات السوق المحلي ويواصل التصدير. وفي أوائل الثمانينيات، كانت صناعة السيارات الصينية بالكاد موجودة. واليوم، تتمتع البلاد بالقدرة على تصنيع نحو 40 مليون مركبة سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد نصف العالم بالمركبات، وفقاً لتقرير في قناة “سي أن بي سي” يوم السبت الماضي.

ووفق التقرير، تم بيع نحو 25 مليون سيارة فقط في البلاد في عام 2023، وفقًا لشركة Dunne Insights، وهي شركة تتتبع سوق السيارات في الصين ودول آسيوية أخرى. ومن أجل التخلص من الفائض، تتطلع الصين بشكل متزايد إلى التصدير. لقد أرسلت الشركات الصينية سيارات إلى أكثر من 100 دولة في العام الماضي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Dunne Insights، مايكل دون.

ويقول دون وغيره من المطلعين على بواطن الأمور بالصين، إنها مسألة وقت فقط قبل وصول السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى الولايات المتحدة. وهناك عدد قليل من العلامات التجارية، مثل فولفو وشركتها الفرعية بولستار، مملوكة بالفعل لشركة صينية، وهي شركة جيلي، على الرغم من أن العلامات التجارية مقرها في السويد. وقال دون: “أسميه غودزيلا العظيم”. “لم يشهد العالم قط صناعة سيارات بهذا الحجم”.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نسبة كبيرة من المتسوقين الأميركيين، خاصة الشباب منهم، سيكونون سعداء بشراء سيارة صينية، على الرغم من المخاوف الشائعة المتعلقة بالخصوصية. ولا يشارك الجميع هذا الحماس. فرض الرئيس جو بايدن الشهر الماضي تعريفات صارمة على السيارات الكهربائية الصينية، مما أدى فعليًا إلى مضاعفة سعر القائمة، والذي يمكن أن يصل إلى 11500 دولار. وتقول الإدارة، إن الشركات الصينية استفادت من الدعم الحكومي غير العادل، وإن واردات السيارات الكهربائية الصينية تهدد الاستثمارات الكبيرة لإدارة بايدن في السيارات الكهربائية.

BYD Seagull في معرض بانكوك، 30 مارس 2024 (أنوساك لاويلاس/Getty)

سيارات

السيارات الكهربائية الصينية تغزو أوروبا بسعر 10 آلاف دولار

وقد ذهب بعض السياسيين إلى أبعد من ذلك. وقال السيناتور شيرود براون، ديمقراطي من ولاية أوهايو، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “التعريفات الجمركية ليست كافية. نحن بحاجة إلى حظر المركبات الكهربائية الصينية من الولايات المتحدة”.

وانتقد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التعريفات الجمركية، لكنه قال في وقت سابق من عام 2024 إنه بدون الحواجز التجارية، فإن معظم شركات صناعة السيارات الغربية ستدمرها المنافسة الصينية. لكن بعض المطلعين على صناعة السيارات يشككون في أن التعريفات الجمركية ستكون قادرة على إيقاف الواردات الصينية لفترة طويلة. ويقول البعض إن عقوبات الضرائب قد تضر أكثر مما تنفع.

ووفق تقرير” سي أن بي سي”، قال المدير التنفيذي السابق لشركة كرايسلر، بيل روسو، الذي يدير شركة استشارية مقرها شنغهاي تدعى أوتوموبيليتي، إن التاريخ الحديث يظهر عدم جدوى القيود المفروضة مثل التعريفات الجمركية. وقال روسو إن الحرب التجارية التي بدأت في عهد الرئيس دونالد ترامب ربما كانت تستهدف بكين، لكنها أضرت بشركات صناعة السيارات الأميركية من خلال رفع تكلفة قطع الغيار.

وفي النهاية ربما يكون ذلك قد أدى أيضًا إلى تسريع عولمة الشركات الصينية من خلال إجبارها على الاستثمار في بلدان أخرى من شأنها أن تساعدها على التهرب من التعريفات الجمركية.

سيارة “BYD Dolphin” الكهربائية الصينية في معرض دولي بمقاطعة لياونينغ، 3 مايو 2023 (Getty)

أسواق

رسوم أميركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

وفرضت المفوضية الأوروبية مؤقتاً تعريفات إضافية تصل إلى 25% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، وفق تقرير في صحيفة فايننشال تايمز. وتقول بروكسل إن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين يستفيدون من الإعانات الحكومية التي تمنحهم أفضلية على منافسيهم الأوروبيين.

وستؤدي تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية المقترحة، التي أيدتها فرنسا وإسبانيا، إلى جمع مليارات اليورو لميزانية الاتحاد الأوروبي سنويًا مع نمو مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا. وصدّرت الصين، أكبر شريك تجاري للكتلة، ما قيمته 10 مليارات يورو من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ما ضاعف حصتها في السوق إلى 8%.