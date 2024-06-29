سهم مجموعة ترامب الإعلامية يقفز بعد مناظرته مع بايدن

قفز سهم ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب بأكثر من 6% اليوم الجمعة بعد أداء مهتز للرئيس جو بايدن أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.

وسارع حلفاء بايدن إلى احتواء تداعيات أدائه في الرد على وابل من هجمات ترامب ومزاعمه، بحسب ما نقلت رويترز.

وارتفع سهم ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال 5.5% إلى 38.62 دولارا في أحدث التداولات، كما صعد سهم شركة تطوير البرمجيات فانوير، التي عملت على التطبيق الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية عام 2020، بنحو 1.6% إلى 6.4 دولارات.

وكانت أسهم مجموعة ترامب الإعلامية قد قفزت 10% في تداولات ما قبل السوق صباح اليوم الجمعة ليبلغ 40.30 دولارا، وفقا لمجلة فوربس.

ويملك دونالد ترامب وفقا للبيانات المحدثة في الـ10 من يونيو/حزيران 64.9% في ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب.

وتبلغ قيمة الشركة نحو 4.2 مليارات دولار قياسا ببيانات الجلسة السابقة، وفقا لمجموعة بورصات لندن.

كومبو لترامب وبايدن من مناظرة أمس

أداء الرئيس بايدن، الذي انتقده العديد من النقاد ووصفه بأنه مهتز أدى إلى دعوات من بعض الجهات له للتفكير في الانسحاب من السباق. (رويترز)

وجر أداء الرئيس بايدن -الذي تعرض للانتقاد ووصف بالمهتز- دعوات من بعض الجهات لبايدن للتفكير في الانسحاب من السباق.

وقالت فوربس إن “هذه الميزة الملحوظة لترامب أثرت بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين تجاه شركة ترامب ميديا”.

وضع ترامب المالي وخلفية الشركة

وتقدر فوربس صافي ثروة دونالد ترامب بحوالي 6.1 مليارات دولار حتى صباح الجمعة.

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وتم طرح شركة “ترامب ميديا” للاكتتاب العام في أواخر شهر مارس/آذار الماضي من خلال اندماج عكسي مع شركة “ديجيتال وورلد أويزيشن كورب”، بعد ما يقرب من عامين من إعلان الاندماج الأولي.

وعلى الرغم من مواجهة كثير من التحديات، بما في ذلك الانخفاض بنسبة 20% بعد إدانة ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، فقد أظهر السهم مرونة، وفقا لفوربس.

وكان أدنى مستوى له قد سجل في 20 يونيو/حزيران الحالي عندما انخفض إلى 26.75 دولارًا، قبل أن ينتعش لوحظ انتعاش لاحقا.

المصدر : رويترز + فوربس