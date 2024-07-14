من أين تم اطلاق النار على ترامب؟ إليكم تفاصيل محاولة الاغتيال

كشفت الخدمة الأمنية السرية التي كانت في حماية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال التجمع الانتخابي في بنسلفانيا السبت، أن مطلق النار على ترامب فعلها من “موقع مرتفع” خارج مكان التجمع، ولم يكتفي بطلقة واحدة، بل أطلق ما يقرب من 7 أو 8 طلقات، أصابت واحدة أذن ترامب.

ووفقاً لتقرير شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، فقد أكدت وكالة إنفاذ القانون إن مطلق النار أطلق أطلق عدة طلقات من “موقع مرتفع” خارج تجمع ترامب قبل أن يقوم أفراد الخدمة السرية الأمريكية بالتعامل معه، ليلقى مصرعة.

وقد استجابت الخدمة الأمنية السرية الأميركية بسرعة بإجراءات الحماية للرئيس السابق ترامب، و قُتل أحد الحضور، وأصيب اثنان بجروح خطيرة، والحادث قيد التحقيق حاليا، وفقاً لتأكيدات أنتوني جوجليلمي، رئيس الاتصالات في الخدمة السرية، والذي أشار إلى أنه تم أبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بكافة التفاصيل.

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