الكنيست الإسرائيلي يصوت على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

في حين تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً دموية على قطاع غزة، أقر المشرعون الإسرائيليون يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة قرارًا يرفض “إقامة دولة فلسطينية” غرب نهر الأردن.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي هذا الإجراء بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات.

وقد قاد هذا الإجراء عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب نيو هوب – اليمين الموحد، الذي شارك الرسائل الرئيسية من القرار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة للنتيجة النهائية.

وجاء في مشروع القرار: “إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنها أن تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، وتديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتزعزع استقرار المنطقة”.

وأضاف القرار “لن يمر وقت طويل قبل أن تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران، للقضاء على دولة إسرائيل”.

وزعم القرار أنه “لن يمر وقت طويل قبل أن تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران، للقضاء على دولة إسرائيل”، حسبما ذكر موقع ” تروث أوت”.

وأضاف ” الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وأنصارها الذين سيرون ذلك على أنه انتصار بفضل مذبحة السابع من أكتوبر 2023، وتمهيداً لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، قتلت قوات الكيان الإسرائيلي ما لا يقل عن 38794 فلسطينياً وأصابت 89364 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف.

وبالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، قامت إسرائيل بتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى في الوقت الذي يتضور فيه الناس جوعاً وتعمل المستشفيات المتبقية بطاقة محدودة.

وتواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية بقيادة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ويسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء: “إن ما يحدث في غزة سيصبح أكثر جرائم الإبادة الجماعية توثيقاً في التاريخ. متى يدين العالم هذه الجرائم ويتوقف عن التسامح مع تكرارها؟”.

يأتي تصويت الكنيست ضد حل الدولتين في الوقت الذي يستعد فيه نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة – التي قدمت حكومتها الدعم السياسي والسلاح لحرب إسرائيل. ومن المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل قبل إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، على الرغم من أن الزعيم الأمريكي في عزلة بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19 يوم الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس أيد الاقتراح إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من حزبه، الذي يعتبر وسطيًا. والثلاثة هم أعضاء الكنيست مايكل بيتون، وبنينا تامينو شيتي، وتشيلي تروبر.

وقال غانتس بعد التصويت: “الوحدة الوطنية ملتزمة في أي سيناريو سياسي مستقبلي، طالما كان موجودًا، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقوقها التاريخية ومصالحها الأمنية”.

وصوت لصالح القرار أيضا أعضاء من أحزاب أخرى مختلفة – حزب الليكود بزعامة نتنياهو، و”أوتزما يهوديت”، والصهيونية الدينية، وشاس، و”يهدوت هتوراة”، و”إسرائيل بيتنا”.

(القدس العربي ووكالات)