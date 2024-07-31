الجيش المالي وفاغنر يشنون ضربات انتقامية ضد الطوارق بالطائرات المسيرة

باماكو – قُتل ستة مدنيين على الأقل الثلاثاء بنيران طائرات مسيرة في بلدة تينزاواتن الواقعة في شمال مالي حيث تكبّد جيش البلاد وحلفاؤه الروس خسائر فادحة السبت خلال قتال ضد انفصاليين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون ومتمردون وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجيش المالي الثلاثاء إنه شن هجوما جويا بالتنسيق مع جيش بوركينا فاسو في بلدة تينزاواتن قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف أن الهجوم نُفذ في إطار آلية الدفاع الجماعي لاتحاد دول الساحل الذي تشكل مؤخرا ويضم الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وأفاد مسؤول وكالة الصحافة الفرنسية بأن “طائرات مسيرة قتلت ستة مدنيين على الأقل الثلاثاء”. واتهم مسؤول آخر الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم “أطلقوا طائرات مسيرة سقطت على مدنيين ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص”. من جهته أشار متحدث باسم الانفصاليين إلى سقوط “عشرات القتلى” نتيجة ضربات المسيرات.

في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال محمد المولود المتحدث باسم انفصاليي الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إن “ضربات الطائرات المسيرة التي شنها الجيش المالي مع (حلفائه الروس) فاغنر استهدفت عمال مناجم للذهب من المدنيين الذين يعملون في منجم قرب الحدود الجزائرية”.

وأسفرت الضربات عن “مقتل العشرات، معظمهم من الهوسا النيجريين والتشاديين”، وفق المولود.

وقال مصدر مالي ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المسيرات استهدفت وأصابت سيارة صغيرة تقل إرهابيين”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومُني الجيش المالي وحلفاؤه الروس بواحدة من أكبر انتكاساتهم منذ سنوات في شمال مالي السبت إذ تكبدوا خسائر فادحة بعد معارك مع متمردين انفصاليين وهجوم شنه جهاديون.

وفي حين لم تُعلَن أي حصيلة رسمية، أقر الجيش المالي بـ”عدد كبير من الوفيات” في تينزاواتن. وأكدت قناة على منصة تلغرام مرتبطة بمجموعة فاغنر وقوع خسائر في صفوفها ومقتل أحد قادتها.

وقال الانفصاليون إنهم حققوا “انتصارا كبيرا”، وقد أفاد أحد قادتهم بمقتل العشرات في صفوف الروس، في حين أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أنها قتلت 50 روسيا و10 ماليين.

ومنذ عام 2012 تشهد مالي عمليات لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وعنف الجماعات الاجرامية.

والطوارق هم جماعة عرقية تسكن منطقة الصحراء الكبرى، ومنها أجزاء من شمال مالي. ويشعر العديد منهم بالتهميش من جانب الحكومة المالية. وأعلنت الجماعة الانفصالية تمرداً ضد حكومة المجلس العسكري في مالي في 2012، لكن جماعات إسلامية قادت هذا التمرد في ما بعد. وأبرمت الجماعة اتفاق سلام مع باماكو في 2015 لكن حركة الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية المتمردة انسحبت من المحادثات في نهاية 2022.

العرب