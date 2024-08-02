خسائر فاغنر في مالي تكشف عن تصدعات في إستراتيجية روسيا في منطقة الساحل

باماكو – أصبحت جبهة القتال على الحدود بين مالي والجزائر أكثر سخونة، وهي مسرح لأسبوع من الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة المالية ومجموعة فاغنر من ناحية، وتحالف الانفصاليين الطوارق المدعومين من قبل الجماعات الجهادية من ناحية أخرى، وهو الصراع الذي ازدادت حدته بعد انهيار اتفاق الجزائر في عام 2015 واستئناف الأعمال العدائية بين الانفصاليين والمجلس العسكري في باماكو في الأيام الأخيرة.

وبعد وقت قصير من استيلاء القوات المالية على معقل المتمردين الطوارق في كيدال في نوفمبر، رفع مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، الذين دعموا القوات الحكومية، علمهم لفترة وجيزة فوق المدينة لالتقاط صورة.

وخلال الأشهر التالية، كان المرتزقة الروس “يسخرون علانية” من الطوارق والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل من أجل السيطرة على البلاد من خلال نشر صور استفزازية أو جريئة على قناتهم على تيليغرام، وفقا لكالب فايس، الخبير في منطقة الساحل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة.

والآن، بعد ثمانية أشهر، أصبح الطوارق، بدعم من الجماعات الإسلامية المتطرفة، هم الذين يحتفلون.

وفي ما كان من المرجح أن يكون كمينا منسقا، قتلت القوتان عدة عشرات من مقاتلي فاغنر والقوات المالية خارج بلدة تينزاوتين الشمالية الشرقية في أواخر الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير مختلفة.

وقال فايس إن خسارة المقاتلين هي على الأرجح الأكبر التي تكبدتها القوات الروسية منذ عودتها إلى أفريقيا قبل بضع سنوات ويمكن أن تتطابق مع عدد القوات الفرنسية التي قُتلت في الخدمة في القارة من عام 2013 إلى عام 2022.

إذا كانت المعركة في الشمال هي بداية لاتجاه من القتال العنيف المميت مع الانفصاليين، فقد تقرر روسيا الحد من مشاركتها

يمكن أن يتردد صدى هزيمة المرتزقة الروس في مالي خارج حدود الدولة الفقيرة وغير المستقرة، حيث أصبحت أفريقيا مسرحا رئيسيا للمنافسة بين روسيا والغرب على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تسعى موسكو إلى إعادة تشكيل النظام الدولي.

وكانت موسكو تقدم حماية النظام وخدمات أخرى للحكومات الاستبدادية في أفريقيا وتوسعت مؤخرا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع اجتياح الانقلابات العسكرية لمنطقة الساحل.

وكانت القوات المالية وقوات فاغنر منخرطة في قتال بالقرب من تينزاوتين، على الحدود الجزائرية، عندما تعرضت لكمين في السابع والعشرين من يوليو.

وأفادت قناة فاغنر أوركسترا على تيليغرام بمقتل العشرات من المرتزقة في القتال بالقرب من تينزاوتين وأسر خمسة آخرين. وفي الوقت نفسه، قال الانفصاليون الطوارق في بيان إن “العشرات” ممن أشاروا إليهم على أنهم مقاتلون أعداء قُتلوا وجُرحوا.

وقالت جماعة القاعدة التابعة لتنظيم القاعدة إن 50 مرتزقا قُتلوا إلى جانب 10 مقاتلين من القوات المسلحة المالية.

وقال جوزيف سيجل، مدير الأبحاث في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية ومقره واشنطن، إن القضاء على قوات فاغنر في مالي “أمر مهم لأنه يكسر الأساطير القائلة بأن هناك تحسنا في الأمن في ظل المجالس العسكرية”. وأضاف أن ذلك “يلحق ضررا كبيرا” بسمعة القوات الروسية في المنطقة.

الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش استغلت الأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي منذ سنوات، من أجل الانتشار وتوسيع هجماتها

والطوارق جماعة عرقية تسكن منطقة الصحراء الكبرى، ومنها أجزاء من شمال مالي. ويشعر العديد منهم بالتهميش من جانب الحكومة المالية، ويطالبون باستقلال منطقة أزواد عن باماكو.

ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وفي عام 2015، وقعت الحكومة المركزية بمالي “اتفاق السلم والمصالحة” مع الطوارق، بوساطة من الجزائر، وتضمن الاتفاق 68 بندا، أهمها اعتراف باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي في إطار الدولة الموحدة.

كما أعلنت باماكو قبولها بالتوسع في تطبيق اللامركزية، لتتيح تمثيلا أكبر لأبناء الشمال بالجمعية الوطنية، ورفع مستوى التنمية بالشمال، ليعادل نظيره بالإقليم الجنوبي.

وفي يناير الماضي أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إنهاء الاتفاق، بعد مواجهات بين الجيش والمسلحين الانفصالين، وأرجع السبب إلى “التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق وإلى ‘الأعمال العدائية’ من جانب الوسيط الجزائر”.

واستغلت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي منذ سنوات، من أجل الانتشار وتوسيع هجماتها ومناطق نفوذها في دول غرب أفريقيا المجاورة.

وتنشط في المنطقة الحدودية بين دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي تنظيمات إرهابية عدة، قوّت حضورها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد عدوى الانقلابات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ عام 2020.

من غير المرجح أن تدفع الخسائر روسيا إلى سحب قوات فاغنر من مالي كما فعلت في موزمبيق

وتحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها مسلحون متشددون.

ومن أبرز الجماعات التي تنشط بالمنطقة، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل – المعروف سابقا باسم داعش في الصحراء الكبرى.

وتمت دعوة قوات فاغنر إلى مالي من قبل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في عام 2021. وكان للمجلس العسكري خلاف مع القوات الفرنسية التي فشلت في وقف تدفق الهجمات من قبل المتطرفين الإسلاميين.

وفقدت فرنسا، التي كان لديها حوالي 2400 جندي في مالي، 59 من هؤلاء الجنود خلال فترة وجودها التي استمرت تسع سنوات في البلاد.

وبمساعدة فاغنر، أمر المجلس العسكري بعد ذلك الآلاف من الجنود التابعين للأمم المتحدة بالخروج من البلاد. وبعد أشهر على مغادرتهم، هاجمت مالي وقوات فاغنر كيدال، مما أدى إلى نشر عدم الاستقرار.

وقال سيجل إن روسيا لديها ما يزيد قليلا عن 1000 مقاتل من فاغنر في مالي، وهو ما يقرب من نصف حجم القوة التي نشرتها فرنسا وهو غير كاف لمعالجة التهديدات.

وأضاف سيجل أن الهزيمة في تينزاوتين تكشف عن “عدم استدامة الإستراتيجية الروسية في منطقة الساحل”. وتابع “إنها تعمل لصالح المجلس العسكري، وهي تعمل لصالح روسيا، لكنها لا تعمل لصالح الشعب. الوضع يزداد سوءا في المجتمع”.

وقال فايس إن الخسائر من غير المرجح أن تدفع روسيا إلى سحب قوات فاغنر من مالي كما فعلت في موزمبيق بعد مقتل العديد من المقاتلين في ذلك البلد.

وأوضح فايس “لقد استثمر بوتين والكرملين الكثير في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام. إنها ليست مثل موزمبيق. ومع ذلك، قد لا يكونون مصممين على قيادة الهجمات كما فعلوا في كيدال”.

وقال سيباستيان إليشر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا وخبير في منطقة الساحل والتطرف العنيف، إن روسيا قد تزيد من وجود فاغنر في مالي إذا وافقت المجلس العسكري على الدفع.

وأضاف “هذا كله عمل خاص، وهذا هو الفارق الكبير في التعاون العسكري بين مالي والولايات المتحدة أو مالي وفرنسا، ومالي وروسيا… سوف يطلب الروس أشياء”.

لكن إليشر قال إنه على عكس جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، حيث توجد فاغنر أو خليفتها المعروفة باسم فيلق أفريقيا، فإن مالي لديها موارد طبيعية محدودة لتمويل القوات.

ويؤكد إليشر أن المعركة إذا كانت في الشمال هي بداية لاتجاه من القتال العنيف المميت مع الانفصاليين، فقد تقرر روسيا الحد من مشاركتها.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تتخلى الجماعات التي تسيطر على السلطة في مالي وغيرها من الدول الأفريقية عن روسيا كحامية لأن لديها بدائل قليلة بعد تنفير الغرب.

وقال إليشر إن الصين تنفذ تدريبات عسكرية منخفضة المستوى في منطقة الساحل، لكنه لا يرى أن بكين تتدخل في مالي لأنها “لا تفعل ذلك عادة”.

وقال لو أوزبورن، المحلل في مجموعة “أول آيز أون فاغنر” للأبحاث مفتوحة المصدر، إن العمليات الروسية في مالي تبدو حتى الآن فاشلة.

وفي السابق، تمكنت السلطات المالية من إبرام اتفاقيات مع الطوارق من أجل التركيز على الجهاديين والآن لم يعد هذا هو الحال، فقد تم انتهاك جميع الاتفاقات، ليس أقلها بسبب قسوة تصرف الجيش المالي والمرتزقة الروس تجاه جميع المعارضين دون استثناء.

وأبقت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام هذا الانطباع طي الكتمان محليا، حيث صورت الوجود الروسي على أنه ناجح، لكن إليشر قال إن هذا لا يمكن أن يستمر طويلا.

وأضاف إليشر “بمرور الوقت، ما سنراه حتما هو انهيار الدعاية الروسية والمجلس العسكري في مالي، لأن التحدي الأمني شديد للغاية”.

العرب