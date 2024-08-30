الموازنة السنوية لهيئة المنافذ الحدودية العراقية

– الموازنة السنوية لهيئة المنافذ الحدودية ١٠٠ مليار دينار

– حققت المنافذ الحدودية خلال ٢٠٢٣ ايرادات بقيمة ١ ترليون دينار من خلال المنافذ التابعة لحكومة المركز

– ٥٠% من ايرادات المنافذ تذهب الى المحافظات

– ايراد الدولة الحقيقي من المنافذ في ٢٠٢٣ بلغ ٥٠٠ مليون دينار فقط

– صافي ايرادات الكمارك بعد احتساب نفقات هيئة المنافذ يبلغ ٤٠٠ مليون دينار فقط

– مجمل البضائع المستوردة المسجلة رسميا للعراق في ٢٠٢٣ بلغ ٣٢ ترليون

– نسبة التعرفة الكمركية الى الاستيرادات الرسمية يبلغ ١% فقط

السؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة هيئة المنافذ الحدودية ان كان مجمل ما يتم تحقيقه ايرادا صافيا لا يساوي اكثر من ١% من قيمة البضائع المسجلة و0.4% من مجمل البضائع الحقيقية الداخلة للعراق؟؟؟

المهندس منار العبيدي