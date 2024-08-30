الموازنة السنوية لهيئة المنافذ الحدودية العراقية

– الموازنة السنوية لهيئة المنافذ الحدودية ١٠٠ مليار دينار
– حققت المنافذ الحدودية خلال ٢٠٢٣ ايرادات بقيمة ١ ترليون دينار من خلال المنافذ التابعة لحكومة المركز
– ٥٠% من ايرادات المنافذ تذهب الى المحافظات
– ايراد الدولة الحقيقي من المنافذ في ٢٠٢٣ بلغ ٥٠٠ مليون دينار فقط
– صافي ايرادات الكمارك بعد احتساب نفقات هيئة المنافذ يبلغ ٤٠٠ مليون دينار فقط
– مجمل البضائع المستوردة المسجلة رسميا للعراق في ٢٠٢٣ بلغ ٣٢ ترليون
– نسبة التعرفة الكمركية الى الاستيرادات الرسمية يبلغ ١% فقط
السؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة هيئة المنافذ الحدودية ان كان مجمل ما يتم تحقيقه ايرادا صافيا لا يساوي اكثر من ١% من قيمة البضائع المسجلة و0.4% من مجمل البضائع الحقيقية الداخلة للعراق؟؟؟
المهندس منار العبيدي