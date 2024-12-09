بايدن: تجب محاسبة بشار الأسد وسقوطه “فرصة تاريخية” للسوريين

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، بسقوط نظام بشار الأسد في سورية، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل “فرصة تاريخية” بالنسبة إلى السوريين. وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: “أخيراً، سقط نظام الأسد”، متحدثاً عن “فعل عدالة أساسي” و”فرصة تاريخية” للسوريين من أجل “بناء مستقبل افضل”، مع تحذيره من “الغموض والأخطار” الناتجة من الوضع الراهن.

وأضاف بايدن: “هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده (…) الأسد امتنع عن الانخراط في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه، وتنبغي محاسبته”، وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن “ستعمل مع جميع المجموعات السورية” من أجل مرحلة انتقالية. وأوضح بايدن: “تابعنا بيانات زعماء المعارضة السورية وسنقيم أقوالهم وأفعالهم”، مضيفاً: “لن نعطي فرصة لتنظيم داعش لبناء قدراته”.

وتتوالى ردود الفعل الدولية على إسقاط المعارضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد. “يوم يمثل لحظة فاصلة في تاريخ سورية، وهي الأمة التي تحمّلت ما يقرب من 14 عاماً من المعاناة المستمرة والخسارة التي لا توصف” كما قال بيان الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأحد، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد ترك منصبه وغادر البلاد بعد أن أصدر أوامره بتسليم السلطة سلمياً. وأضافت أن روسيا لم تشارك في المحادثات بشأن رحيله. وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سورية وضعت في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لها في الوقت الحالي، وإن موسكو على اتصال بجميع جماعات المعارضة السورية وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن العنف.

العربي الجديد