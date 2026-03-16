معادلة الضغط القصوى: هل تتحول جزيرة خرج ورقة الحسم في الحرب على إيران؟

عامر العمران

بقعة صخرية لا تتجاوز عشرين كيلومترًا مربعًا، تتحكم بمايقارب 90% من صادرات النفط الإيراني، قد تصبح شرارة المواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. جزيرة خرج لمتعد مجرد نقطة جغرافية، بل أصبحت شريانًا اقتصاديًاواستراتيجيًا حساسًا يحدد مصير النظام الإيراني وربماموازين القوة في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير الى ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس سيناريو السيطرة على الجزيرة ، وتعطيل قدرة إيران على تصدير النفط عبر هذه الجزيرة، التي تُعد المركز الرئيسي لتخزين وتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

الموقع الجيوسياسي

تقع جزيرة خرج على بعد 26 كيلومتراً عن الساحل الإيراني،وحوالي 483 كيلومتراً شمال غربي مضيق هرمز، وتكتسب الجزيرة أهمية استراتيجية استثنائية في معادلة الطاقة الإيرانية. فمعظم صادرات النفط الخام الإيرانية تمر عبر منشآتها ومرافئها، ما يجعلها بمثابة الشريان الاقتصادي الذي تعتمد عليه طهران في تأمين جزء كبير من مواردها المالية. ومن هذا المنطلق، فإن استهداف الجزيرة أو السيطرةعليها يمثل من منظور استراتيجي ضربة اقتصادية مباشرةقد تؤثر بشكل عميق في قدرة الدولة الإيرانية على تمويلمؤسساتها الحكومية وبرامجها العسكرية، إضافة إلىشبكات نفوذها الإقليمية.

مضيق هرمز: نقطة التوتر الكبرى

لكن هذا الخيار لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الجيوستراتيجي الأوسع الذي يشهد تصاعدًا متسارعًا في التوترات العسكرية في الخليج، خصوصًا في محيط مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة فيالعالم. فقرابة خمس تجارة النفط العالمية تمر عبر هذاالمضيق، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر علىالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وفي هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى بناء ما بات يُعرف ب ـ“تحالف هرمز“، وهو إطار أمني يهدف إلى حماية الملاحة الدولية وضمان استمرار تدفق النفط عبر المضيق في ظل التعديدات المتزايدة . غير أن طرح خيار السيطرة على جزيرةخرج يشير إلى أن بعض دوائر القرار في الولايات المتحدةباتت تفكر في أدوات ضغط أكثر حدة تتجاوز الردع التقليديإلى استهداف البنية الاقتصادية الحيوية لإيران.

مخاطر استراتيجية

مع ذلك، فإن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر استراتيجة كبيرة. فالسيطرة على جزيرة خرج لن تكونعملية عسكرية محدودة أو ضربة تكتيكية عابرة، بل قدتتطلب وجود قوات أميركية على الأرض، وهو ما يعنيانتقال المواجهة من مرحلة الضربات المحدودة أو الحرب غيرالمباشرة إلى مواجهة عسكرية أكثر اتساعًا داخل المجالالإيراني.

ومن المرجح أن يدفع مثل هذا التحرك طهران إلى ردود فعل قوية قد تشمل استهداف البنية التحتية النفطية في الخليج و توسيع نطاق المواجهة ضد المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة. وفي ظل الطبيعة الحساسة لمنظومة الطاقةالعالمية، فإن أي تصعيد واسع قد يؤدي إلى صدمات كبيرةفي أسواق النفط، خصوصًا إذا ترافق مع تعطّل الإمداداتمن الخليج.

الخاتمة

يمكن القول إن خيار السيطرة على جزيرة خرج يمثل أداة ضغط اقتصادية ذات تأثير محتمل كبير، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على مخاطر تصعيدية قد تتجاوز حسابات الردع التقليدي. فبينما قد يرى بعض صناع القرار فيواشنطن أن هذه الخطوة قادرة على إضعاف القدراتالاقتصادية الإيرانية بشكل حاسم، فإن كلفتهاالجيوسياسية قد تكون مرتفعة للغاية، خصوصًا إذا أدتإلى انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.

ويبقى مستقبل هذا السيناريو مرهونًا بحسابات دقيقة تتعلق بميزان المخاطر والعوائد. فجزيرة خرج قد تبدو من الناحية الاستراتيجية هدفًا مغريًا، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى شرارة تصعيد واسع يعيد تشكيل موازين الصراع في الخليج والشرق الأوسط بأكمله.

مركز الروابط للبحوث الدراسات الاستراتيجة