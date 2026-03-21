المضاربة في قطاع التكنولوجيا الحيوية وواقع السوق: إمكانات نمو عالية أم وهم عالي المخاطر؟

الباحثة شذا خليل*

في الأسواق المالية الحديثة، برز قطاع التكنولوجيا الحيوية كأحد أكثر مجالات الاستثمار تقلباً، ولكنه في الوقت نفسه من أكثرها قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة. وعلى عكس الصناعات التقليدية التي يتسم نموها بالاستقرار والتدرّج، تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية ضمن إطار عالي المخاطر وعالي العائد، يعتمد بشكل أساسي على الاكتشافات العلمية، والموافقات التنظيمية، والابتكار التكنولوجي. ورغم أن قصص النجاح مثل شركتي Eli Lilly وNovo Nordisk تُظهر الإمكانات التحويلية لهذا القطاع، فإن الصورة العامة تكشف واقعاً أكثر تعقيداً وعدم يقين.

المنطق الاقتصادي لنمو قطاع التكنولوجيا الحيوية

تعتمد القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الحيوية بشكل رئيسي على الأرباح المستقبلية المتوقعة، وليس على الإيرادات الحالية. هذا النموذج القائم على التوقعات يفسّر الارتفاعات الحادة في أسعار الأسهم بعد نتائج إيجابية للتجارب السريرية أو تحقيق إنجازات تنظيمية.

فعلى سبيل المثال، شهدت شركات مثل Celcuity (CELC) ارتفاعات كبيرة بعد تطورات واعدة في العلاجات المستهدفة. في هذه الحالات، تقوم الأسواق بإعادة تسعير الأصول بسرعة بناءً على الربحية المستقبلية المتوقعة، وليس الأداء الحالي.

ومن منظور اقتصادي، يعكس ذلك:

عدم تماثل المعلومات، حيث يعتمد المستثمرون الأوائل على معرفة متخصصة

تدفقات رأسمالية مضاربية مدفوعة بالتوقعات

مرونة عالية في التقييم، حيث تؤدي التغيرات الصغيرة إلى تحركات سعرية كبيرة

المضاربة، المخاطر، وانحياز البقاء

على الرغم من جاذبية الأرباح السريعة، يتميز قطاع التكنولوجيا الحيوية بدرجة عالية من عدم اليقين. فمعظم الشركات في المراحل المبكرة تفشل في طرح منتجاتها في السوق بسبب:

فشل التجارب السريرية القيود التنظيمية و محدودية الموارد المالية

وغالباً ما يؤدي التركيز على الحالات الناجحة الاستثنائية إلى ما يُعرف بـ”انحياز البقاء”، حيث يتم إبراز الشركات الناجحة وتجاهل الفاشلة، مما يخلق صورة مشوهة عن الفرص ويقلل من تقدير المخاطر الحقيقية.

اقتصادياً، يشبه هذا ديناميكيات رأس المال الجريء، حيث:

عدد قليل من “الفائزين” يحقق عوائد ضخمة

غالبية الاستثمارات تحقق نتائج ضعيفة أو سلبية

دور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والخلايا الجذعية

تُسهم التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي والطب التجديدي، في إعادة تشكيل قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتتموضع شركات مثل Noveris Health Sciences (NVRS) عند تقاطع هذه الاتجاهات من خلال دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع علاجات الخلايا الجذعية.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، تساهم هذه الابتكارات في: زيادة الإنتاجية في اكتشاف الأدوية تسريع تطوير العلاجات توسيع سوق الطب الشخصي

ومع ذلك، فإن الوعد التكنولوجي لا يضمن النجاح التجاري، إذ لا تزال عملية تحويل الابتكار إلى حلول صحية قابلة للتطبيق والربح تمثل تحدياً كبيراً.

ديناميكيات السوق وسلوك المستثمرين

تتأثر أسواق التكنولوجيا الحيوية بشكل كبير بالأحداث، حيث ترتبط حركة الأسهم بنتائج ثنائية مثل نجاح أو فشل التجارب. وهذا يخلق بيئة استثمارية فريدة تتميز بـ:

تقلبات سعرية سريعةى ومشاركة مضاربية عالية و آفاق استثمار قصيرة الأجل

وقد ينجذب المستثمرون الأفراد إلى قصص النمو السريع، مع التقليل من احتمالية الخسارة، وهو ما يعكس سلوكيات مالية مثل عقلية القطيع والثقة المفرطة.

النظرة المستقبلية: نمو مصحوب بمخاطر هيكلية

من المتوقع أن يستمر نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية مدفوعاً بـ:

شيخوخة السكان عالمياً و زيادة الطلب على العلاجات المتقدمة

دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

ومع ذلك، سيظل القطاع عالي المخاطر بطبيعته، حيث يعتمد الأداء المستقبلي على: كفاءة الأنظمة التنظيمية

الوصول إلى أسواق رأس المال قدرة الشركات على تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتطبيق

الخلاصة

يمثل قطاع التكنولوجيا الحيوية مفارقة في الاقتصاد الحديث؛ فهو يجمع بين أعلى إمكانات العائد وأعلى مستويات المخاطر. وعلى الرغم من جاذبية الفرص في المراحل المبكرة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على نتائج علمية وتنظيمية غير مؤكدة.

ويكمن التحدي أمام المستثمرين وصنّاع القرار في تحقيق توازن بين دعم الابتكار وإدارة المخاطر. وفي النهاية، لن تتحدد القيمة الحقيقية في هذا القطاع بالضجة الأولية، بل بقدرة الشركات على تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول صحية فعالة وقابلة للتطبيق التجاري.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية