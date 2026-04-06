الخليج يشتعل: اعتداءات إيران تهز أسواق الطاقة العالمية وتزعزع التجارة الدولية

عامر العمران

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كان العامل الاقتصادي حاضرًا بقوة، ليس كخلفية هامشية، بل كقوة محركة للصراع نفسه. ما بدأ كتصعيد سياسي وعسكري سرعان ما تحول إلى زلزال اقتصادي يهزّ أسواق الطاقة العالمية. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج — وتحديدًا على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية — لم تعد مجرد مشاهد على شاشات الأخبار، بل أصبحت عوامل مباشرة تشكّل مسار الاقتصاد في المنطقة والعالم.

في القلب من هذه الأزمة واقتصادات الخليج، التي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، باتت ضغوط الحرب تُقوّض الأسس المالية القومية، وتثير مخاوف من انهيار الإيرادات، اضطرابات في التجارة العالمية، تراجع في الاستثمار، وهروب رؤوس الأموال. ومع تصاعد النزاع وتداخله مع مصالح قوية في الاقتصاد العالمي، فإن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط ليس مجرد حرب تقليدية، بل صراع على استقرار الأسواق، الأسعار، وسلاسل الإمداد التي تربط العالم بأكمله.

هذه الأزمة الراهنة تُعد من أهم اللحظات الاقتصادية في الشرق الأوسط منذ عقود — لحظة يصبح فيها الاقتصاد ليس تأثرًا بالأحداث، بل عنصرًا فاعلًا يغيّر قواعد اللعبة.

1. صدمة في أسعار الطاقة العالمية وارتفاع المخاطر

الاعتداءات الإيرانية المباشرة على منشآت نفطية في دول الخليج مثل البحرين والكويت تزيد من مخاطر الإمداد عبر أهم ممر للطاقة في العالم: مضيق هرمز. هذا المضيق يمر منه حوالي 20% من النفط الخام وغاز المسال عالميًا، وأي تهديد لاستقراره له تبعات فورية على الأسعار العالمية.

ارتفاع أسعار النفط لا ينعكس فقط على الإنتاج أو الأرباح الحكومية في دول الخليج، بل يمتد ليؤثر على الدول المستوردة للطاقة من آسيا وأوروبا، مما يزيد الطلب على بدائل الطاقة ويضغط على المستهلك العالمي. الشركات والمصانع تتحمل أسعارًا أعلى للطاقة، بينما يغرق المستهلكون تحت عبء زيادة تكلفة المعيشة.

2. خسائر مباشرة في الإيرادات والنمو الاقتصادي

حتى قبل الصراع، كانت اقتصادات دول الخليج تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. الحرب والهجمات المباشرة على البنى التحتية تهدد هذه الإيرادات من عدة زوايا:

تعطّل الإنتاج: إذا تعطلت قدرة أحد حقول النفط في السعودية أو الإمارات بنسبة 10–15% من الإنتاج اليومي، فإن ذلك يترجم إلى خسارة مباشرة قد تتجاوز مليارات الدولارات شهريًا.

انخفاض التدفقات التصديرية: الهجمات على حقول وموانئ النفط تُقلّص القدرة على إنتاج النفط وبيعه، مما يقيّد الإنفاق العام على الخدمات والتطوير الاقتصادي.

تباطؤ النمو: التراجع في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة قد تتجاوز 1% إذا استمر النزاع لفترة أطول.

3. ركود في قطاعات غير الطاقة

برغم أن النفط يشكل العمود الفقري لاقتصاد الخليج، إلا أن القطاعات غير النفطية تتضرر مباشرة من التصعيد:

السياحة والطيران: تؤدي الأزمات الأمنية إلى تراجع حركة السفر والسياحة، وتقليص شركات الطيران للرحلات، وإلغاء المسافرين لخططهم، ما يؤثر على الإيرادات السياحية وفرص العمل.

الصناعة والخدمات اللوجستية: التقييدات على الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين البحري تزيد من تكلفة استيراد المواد الخام، ما يؤدي إلى زيادة التضخم المحلي وتقليل القدرة الشرائية.

4. ارتفاع تكاليف الدفاع والأمن

مع موجة الهجمات، اضطرت دول الخليج إلى تكثيف الإنفاق على الدفاع الجوي وتحديث المنظومات الأمنية لحماية منشآتها الحيوية. على سبيل المثال، ميزانية الدفاع السعودية لعام 2025 كانت الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخامسة عالميًا، بميزانية قدرها 74.760 مليار دولار.

زيادة الإنفاق العسكري تؤثر على ميزانيات الحكومات، خصوصًا في ظل تراجع الإيرادات النفطية، مما يخلق اختلالات مالية إذا لم يتم تداركها بتوازن دقيق.

5. ارتفاع التأمين وتكاليف النقل البحري

تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام وغاز المسال عالميًا، أدى إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين البحري. شركات التأمين الآن تغطي مخاطر أعلى بكثير مقارنة بفترات الاستقرار، بما في ذلك احتمال الهجمات على السفن أو تعطّل الممرات البحرية. نتيجة لذلك، ترفع شركات الشحن أسعار خدماتها لتغطية هذه المخاطر الإضافية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد والتصدير. هذه الزيادة في تكاليف النقل لا تؤثر فقط على الشركات، بل تنتقل إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسلع المستوردة، مع تبعات محتملة على التضخم المحلي في دول الخليج والدول المستوردة للطاقة.

6. تراجع الاستثمار الأجنبي

غياب الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الخليج يقلّل بشكل كبير من جاذبية المنطقة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا، العقارات، والتصنيع. المستثمرون العالميون يميلون إلى توجيه رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر استقرارًا لتجنب المخاطر المرتفعة، مما يترك دول الخليج أمام تحدٍ استراتيجي مزدوج: الحفاظ على استثمارات النفط الأساسية مع محاولة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للقطاعات غير النفطية الحيوية. هذا التراجع في الاستثمار الأجنبي يمكن أن يبطئ جهود التنويع الاقتصادي، ويحدّ من القدرة على تطوير الصناعات الجديدة، ويزيد من اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات متصاعدة.

7. أزمات متسلسلة في سلاسل الإمداد العالمية

لا يُعتبر الخليج العربي مجرد مصدر للنفط والغاز، بل يشكّل حلقة محورية في شبكات التجارة والإمداد العالمية. أي تراجع في نشاط الموانئ أو اضطراب في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز ينعكس مباشرة على حركة البضائع والطاقة حول العالم، من خلال تأخيرات أو نقص في الإمدادات، حيث يؤدي الشحن البحري البطيء أو المعرّض للخطر إلى تعطّل توصيل السلع الأساسية والمنتجات الصناعية. كما أن ارتفاع المخاطر الأمنية يزيد من تكاليف النقل والتأمين، إذ تضطر شركات الشحن إلى رفع أسعار خدماتها لتعويض التغطية التأمينية، ما يرفع بدوره كلفة الاستيراد والتصدير. هذه الاضطرابات تمتد لتؤثر على الأسواق المستوردة للطاقة، حيث تواجه الدول المعتمدة على النفط والغاز الخليجي ضغوطًا على الأسعار والإمداد، مما يفاقم التضخم ويعطل خطط الإنتاج. باختصار، أي توتر في الخليج لا يقتصر أثره على المنطقة، بل يمكن أن يتسبب في دوامة عالمية من ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، تؤثر على اقتصادات آسيا وأوروبا وأمريكا.

الخلاصة:

أزمة متشابكة تتجاوز حدود الطاقة فالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تتجاوز حدود الهجمات العسكرية لتصل إلى جوهر اقتصادات المنطقة، مع تداعيات تشمل:

ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وبطء الإمداد.

هبوط الإيرادات والنمو الاقتصادي في دول الخليج.

ضغط على قطاعات غير نفطية كالسياحة والخدمات.

زيادة تكاليف الدفاع والأمن وتحويل الموارد بعيدًا عن التنمية.

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مع انعكاسات على التجارة الدولية.

تراجع الاستثمار الأجنبي وخفض جاذبية السوق المحلية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وغيرها من الأسواق خارج الخليج.

ختاما.. الأزمة الحالية تعكس ارتباطًا وثيقًا بين الأمن والسياسة والاقتصاد في العالم المعاصر، خاصة في منطقة استراتيجية مثل الخليج. استمرارها بلا حلول دبلوماسية أو سياسية قد يدفع هذه الآثار نحو مستويات أشدّ كارثية، ليس فقط على الخليج بل على الاقتصاد العالمي بأسره.