العالم تحت ضغط مزدوج: حرب الشرق الأوسط تدفع الطاقة والغذاء نحو أزمة غير مسبوقة

الباحثة شذا خليل*

تشهد أسواق الطاقة العالمية واحدة من أخطر مراحلها منذ عقود، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تمثل القلب النابض لإمدادات النفط والغاز. إلا أن ما يحدث اليوم يتجاوز حدود “أزمة طاقة” تقليدية، ليتحول إلى تحول هيكلي عميق في الاقتصاد العالمي، تتقاطع فيه الطاقة مع الغذاء والسياسة والنظام المالي الدولي.

أولاً: مضيق هرمز كنقطة اختناق استراتيجية

يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. ومع تعطل الملاحة فيه، دخلت الأسواق في حالة من عدم التوازن الحاد، نتيجة الانخفاض المفاجئ في العرض العالمي.

اقتصادياً، يعكس هذا الوضع ما يُعرف بـ صدمة العرض السلبية، حيث يؤدي انخفاض الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع، دون قدرة فورية على التعويض من مصادر بديلة. ويزداد تعقيد المشهد في ظل استهداف البنية التحتية للطاقة، ما يطيل أمد الأزمة ويحولها من اضطراب مؤقت إلى خلل هيكلي.

ثانياً: انفجار الأسعار وتحول آليات التسعير

سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة تجاوزت 50%، متخطية حاجز 110 دولارات للبرميل، مع وصول بعض الخامات إلى مستويات أعلى في الأسواق الآسيوية. إلا أن الأهم من مستوى الأسعار هو طبيعة هذا الارتفاع.

فالسوق لم يعد يخضع فقط لعوامل العرض والطلب، بل أصبح محكوماً بعوامل:

المخاطر الجيوسياسية

توقعات نقص الإمدادات

سلوكيات المضاربة

وهذا ما يدفع نحو ما يمكن تسميته بـ “تسعير المخاطر” بدلاً من التسعير التقليدي.

ثالثاً: انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي

لا تتوقف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عند قطاع الوقود، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية:

ارتفاع تكاليف النقل والشحن

زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي

تسارع معدلات التضخم

ويؤدي ذلك إلى تآكل القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقات المتوسطة، ما ينعكس سلباً على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

رابعاً: من أزمة طاقة إلى تهديد للأمن الغذائي

تمثل الأسمدة حلقة أساسية في هذه الأزمة، إذ يمر جزء كبير من سلاسل توريدها عبر منطقة الخليج. ومع تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار، بدأت آثار الأزمة تمتد إلى القطاع الزراعي.

هذا التطور يخلق سلسلة مترابطة:

ارتفاع أسعار الطاقة

زيادة تكلفة الأسمدة

انخفاض الإنتاج الزراعي

ارتفاع أسعار الغذاء

وبذلك تتحول الأزمة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد.

خامساً: خطر الركود التضخمي

يجمع الوضع الحالي بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو ما يُعرف بـ الركود التضخمي (Stagflation)، أحد أخطر السيناريوهات الاقتصادية.

تكمن خطورته في:

محدودية فعالية السياسات النقدية

صعوبة تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو

زيادة الضغوط على الحكومات والأسواق

سادساً: محدودية أدوات الاستجابة الدولية

رغم لجوء بعض الدول إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، إلا أن هذه الإجراءات تبقى قصيرة الأجل، ولا تعالج جذور الأزمة المرتبطة بتعطل الإمدادات.

كما أن الإجراءات التقشفية التي بدأت بعض الدول في تطبيقها تعكس إدراكاً متزايداً بأن الأزمة قد تطول، وأن التكيف معها قد يتطلب تغييرات هيكلية في أنماط الاستهلاك.

سابعاً: إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية

تحمل هذه الأزمة أبعاداً استراتيجية تتجاوز الاقتصاد، حيث تعيد توزيع النفوذ العالمي:

تعزيز موقع الدول المصدّرة للطاقة

زيادة هشاشة الدول المستوردة

إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والسياسية

وفي هذا السياق، تصبح الطاقة أداة تأثير استراتيجي، وليس مجرد سلعة اقتصادية.

خاتمة

تكشف الأزمة الحالية عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية، وتؤكد أن الاعتماد المفرط على مناطق محددة لإمدادات الطاقة يشكل خطراً هيكلياً.

ومع استمرار التوترات، يواجه العالم احتمال الدخول في مرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي الممتد، تتداخل فيها أزمات الطاقة والغذاء والتضخم.

وعليه، فإن الخروج من هذه الأزمة لن يكون ممكناً عبر أدوات اقتصادية تقليدية، بل يتطلب تسويات سياسية وإعادة نظر شاملة في منظومة الطاقة العالمية.

الخلاصة التحليلية

ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل لحظة مفصلية قد تعيد تعريف طبيعة الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الطاقة من مورد اقتصادي إلى عامل حاسم في تشكيل النظام الدولي القادم.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية