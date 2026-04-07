النفط في عين العاصفة: تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية ومستقبل الاقتصاد الدولي

الباحثة شذا خليل*

يشهد سوق النفط العالمي لحظة مفصلية غير مسبوقة، حيث لم يعد النفط مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة استراتيجية في صراع النفوذ العالمي. التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لم يؤدِ فقط إلى اضطراب الإمدادات، بل كشف عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي واعتماده المفرط على مصادر طاقة تتركز في مناطق غير مستقرة. إن أي تعطيل في مضيق هرمز لا يمثل أزمة إقليمية فحسب، بل صدمة عالمية تعيد تشكيل توازنات العرض والطلب وتدفع الأسعار إلى مستويات غير متوقعة.

اقتصاديًا، لم تعد تقلبات أسعار النفط انعكاسًا مباشرًا لقوى السوق التقليدية، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بعوامل الجغرافيا السياسية والمخاطر الأمنية. وهذا يعني أن السوق دخل مرحلة “تسعير المخاطر” بدلاً من “تسعير التكلفة”، حيث يتم تقييم النفط ليس فقط كطاقة، بل كأصل استراتيجي يحمل في داخله احتمالات عدم الاستقرار. في هذا السياق، يمكن تفسير الارتفاعات الحادة في الأسعار على أنها نتيجة مباشرة لما يُعرف بصدمة العرض السلبية، لكنها في الوقت ذاته تعكس تحولًا أعمق نحو اقتصاد عالمي أكثر هشاشة وأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

الأهم من ذلك، أن هذه الأزمة كشفت عن تحول بنيوي في دور النفط داخل النظام الاقتصادي العالمي. فبينما لا يزال النفط عنصرًا أساسيًا في تشغيل الاقتصاد العالمي، إلا أن مكانته بدأت تتغير من “مصدر طاقة مستقر” إلى “عامل خطر استراتيجي”. هذا التحول سيدفع الدول الصناعية الكبرى إلى تسريع استثماراتها في الطاقة البديلة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، ليس فقط لأسباب بيئية، بل كخيار استراتيجي لتقليل التعرض للصدمات الجيوسياسية.

ومع ذلك، فإن الحديث عن نهاية النفط يبقى مبالغًا فيه في المدى القريب. فالطلب العالمي، خاصة من الاقتصادات الناشئة، سيظل قويًا، مما يخلق مفارقة واضحة: العالم يسعى للتخلي عن النفط، لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع الاستغناء عنه. هذه المفارقة ستجعل أسعار النفط في حالة تقلب دائم، بين ضغوط الطلب المرتفع ومحاولات التحول نحو بدائل الطاقة.

في المستقبل، يمكن توقع ثلاثة مسارات رئيسية. الأول هو استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعني بقاء الأسعار مرتفعة وتقلب الأسواق. الثاني هو تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، مما سيؤدي تدريجيًا إلى تقليص الدور الاستراتيجي للنفط. أما الثالث، فهو دخول العالم في مرحلة انتقالية طويلة، حيث يتعايش النفط مع مصادر الطاقة البديلة ضمن نظام طاقة متعدد الأقطاب.

في النهاية، لم يعد النفط مجرد مورد اقتصادي، بل أصبح محورًا لإعادة تشكيل النظام العالمي. فالدول التي ستنجح في إدارة هذا التحول هي التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل، بينما ستبقى الدول المعتمدة على النفط فقط عرضة للتقلبات والصدمات. وبالتالي، فإن مستقبل النفط ليس مجرد قضية طاقة، بل هو سؤال حول مستقبل القوة والاقتصاد في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية