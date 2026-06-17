لم تعد الجيوش تكفي: الحرب العالمية الجديدة تُدار من داخل البنوك

الباحثة شذا خليل*

على مدى عقود طويلة، كانت الحروب تُخاض بالجيوش والدبابات والصواريخ. أما اليوم، فإن أكثر المعارك تأثيراً تُدار بصمت عبر البنوك والشبكات المالية والعقوبات الاقتصادية وتدفقات البيانات. لم يعد ميدان الصراع مقتصراً على الجبهات العسكرية، بل امتد إلى قلب النظام المالي العالمي، حيث أصبح التحكم بحركة الأموال قادراً على تحديد مصير الحكومات والاقتصادات وحتى الشعوب بأكملها.

إن تنامي دور شركات الاستخبارات المالية الخاصة، مثل شركة K2 Integrity، يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تقتصر مهمة هذه الشركات على مساعدة الدول في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، أم أنها تحولت إلى أدوات نفوذ جيوسياسي تعمل خارج الأطر الحكومية التقليدية؟

من الناحية الرسمية، تبدو المبررات واضحة. فالدول التي تواجه تحديات مرتبطة بالفساد المالي، وغسل الأموال، وضعف الرقابة المصرفية، تسعى غالباً إلى الاستعانة بخبرات خارجية لتعزيز أنظمتها المالية. ويسهم تطوير آليات الامتثال والرقابة في تحسين الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل التعاملات الدولية، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. ومن هذا المنظور، تبدو الاستعانة بشركات متخصصة أمراً منطقياً ومبرراً.

لكن الصورة تصبح أكثر تعقيداً عند النظر إلى خلفية القيادات التي تدير هذه الشركات. فالكثير من كبار مسؤوليها شغلوا سابقاً مناصب مؤثرة في وزارة الخزانة الأميركية، حيث ساهموا في تصميم أنظمة العقوبات الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب، وقيادة حملات الضغط المالي ضد دول مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وبالتالي فإن خبرتهم لا تقتصر على الجوانب الفنية للعمل المصرفي، بل تمتد إلى استخدام النظام المالي العالمي كأداة لتحقيق أهداف استراتيجية وسياسية.

ويعكس هذا التحول تغيراً أعمق في طبيعة الصراعات الدولية. فالحروب المالية أصبحت في كثير من الأحيان بديلاً عن المواجهات العسكرية التقليدية. وبدلاً من إرسال الجيوش، تستطيع الدول الكبرى اليوم عزل خصومها عبر العقوبات الاقتصادية، وتقييد الوصول إلى الدولار، ومنع التعامل مع البنوك الدولية، وقطع قنوات التمويل والتجارة. وفي هذا السياق، أصبحت المعلومات المالية ذات قيمة استراتيجية لا تقل أهمية عن المعلومات الاستخباراتية العسكرية.

بالنسبة لدول مثل العراق ولبنان وليبيا، تكتسب هذه المسألة أهمية استثنائية. فاقتصادات هذه الدول تعتمد بدرجات متفاوتة على النظام المالي العالمي وعلى الدولار الأميركي بشكل خاص. ولذلك فإن أي قيود على الوصول إلى هذا النظام قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتراجع الاستثمارات، وزيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية. ومن هنا تجد هذه الدول نفسها أمام معادلة معقدة: فهي بحاجة إلى تحسين أنظمتها المصرفية والحفاظ على ارتباطها بالاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت نفسه تخشى فقدان جزء من استقلالها المالي.

أنصار هذه الشراكات يرون أنها ضرورية لتنظيف القطاع المصرفي من الفساد والتهريب المالي والشبكات غير القانونية التي استنزفت الاقتصادات المحلية لسنوات طويلة. ويعتقدون أن الرقابة الصارمة والامتثال للمعايير الدولية يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال.

أما المنتقدون فيرون أن المسألة تتجاوز مكافحة الجريمة المالية، لتصل إلى إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الدول نفسها. فالحصول على بيانات مالية حساسة، والتأثير في آليات اتخاذ القرار المصرفي، ومراقبة حركة الأموال، كلها أدوات يمكن أن تمنح القوى الكبرى نفوذاً واسعاً يتجاوز حدود التعاون الفني التقليدي.

السؤال الحقيقي إذن ليس ما إذا كان ينبغي مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فهذه أهداف يتفق عليها الجميع تقريباً. بل إن جوهر النقاش يتمحور حول من يملك حق الرقابة، ومن يسيطر على المعلومات المالية، وما إذا كانت هذه الأدوات تُستخدم حصراً لحماية النظام المالي العالمي أم أنها أصبحت جزءاً من صراع أوسع على النفوذ السياسي والاقتصادي.

لقد أفرز القرن الحادي والعشرون شكلاً جديداً من القوة. فلم تعد قوة الدول تُقاس فقط بعدد جنودها أو حجم ترسانتها العسكرية، بل بقدرتها على التحكم بالشبكات المالية العالمية، وأنظمة الدفع، والعملات، وتدفقات المعلومات. وربما لم يعد السلاح الأكثر تأثيراً دبابة أو صاروخاً، بل القدرة على مراقبة حركة الأموال وتقييدها أو إعادة توجيهها بما يخدم المصالح الاستراتيجية.

إن العالم يشهد اليوم ولادة مرحلة جديدة من المنافسة الدولية، تقف فيها شركات الاستخبارات المالية الخاصة عند تقاطع الاقتصاد والأمن والسياسة. وبينما يراها البعض حارساً للنزاهة المالية، يعتبرها آخرون امتداداً غير مباشر لنفوذ الدول الكبرى. لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن معارك المستقبل لن تُحسم فقط في ساحات القتال، بل أيضاً داخل البنوك، وشبكات التحويل المالي، ومراكز اتخاذ القرار الاقتصادي حول العالم.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية