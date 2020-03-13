أمريكا تنفذ ضربات انتقامية بعد هجوم على قواتها بالعراق

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق ردا على هجوم صاروخي أمس أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد.

ولم يذكر المسؤولان تفاصيل بشأن الأهداف التي يتم ضربها أو الجماعات المستهدفة. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ألقت باللوم في وقت سابق اليوم على جماعة مسلحة تدعمها إيران في الهجوم الذي أصاب 14 شخصا أيضا.

وقال أحد المسؤولين إن الرد الأمريكي سيكون متناسبا مع هجوم يوم الأربعاء الصاروخي.

ولم يرد البنتاغون بعد على طلب للتعقيب.

(رويترز)