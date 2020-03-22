روحاني يترك المكابرة ويطالب الأميركيين برفع العقوبات

طهران – حث الرئيس الايراني حسن روحاني الأميركيين على مطالبة حكومتهم والضغط على البيت الأبيض لرفع العقوبات في الوقت الذي تكافح فيه إيران أسوأ تفش لفايروس كورونا في الشرق الأوسط.

وفي رسالة وجهها للشعب الأميركي أوضح روحاني أن “طهران تتعرض لما وصفه بـ”أقسى إرهاب اقتصادي أميركي” في التاريخ وواشنطن غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفايروس بمواصلة العقوبات”.

وقال “تسببت عقوبات الحكومة الأميركية في فقدان كثير من المواطنين الإيرانيين لصحتهم ووظائفهم ودخلهم”، مضيفا أنه “حان الوقت لأن يطالب الشعب الأميركي حكومته بصوت عال بإجابة… وألا يسمح بأن يزداد التاريخ الأميركي سوادا”.

وأشار روحاني إلى أن “واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران في أيار 2018 فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران؛ مما أدى لأضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات البلاد على مكافحة كورونا”.

وحذر من أن “أية سياسة قصيرة النظر وعدائية تهدف لإضعاف النظام الطبي في إيران وفرض قيود على مواردنا المالية في مكافحة الفايروس، ستكون لها تداعيات على مكافحة الوباء في بقية الدول”.

وأكد أن كورونا “مسألة حياة أو موت تخص جميع الدول وهزيمته واجب عالمي”.

وأردف قائلا “مع تحول الفيروس لوباء خطير فلن يكون هناك فاصل بين باريس ولندن وواشنطن وطهران”، وأن “فيروس كورونا يهدد وجود البشرية بغض النظر عن العرق والديانة والقومية والجنس”.

ويذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران وصل إلى 19644 شخصا، الجمعة، وتوفي جراء الفيروس 149 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1433 حالة، حسب معطيات وزارة الصحة الإيرانية.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر “تفتخر الإدارة الأميركية في سعادة بقتل المواطنين الإيرانيين في رأس السنة الفارسية… البيت الأبيض ينقل سياسة أقصى الضغوط إلى مستوى جديد من انعدام الإنسانية باحتقاره المطلق للحياة البشرية”.

وتابع ظريف “(تقول) إيران للولايات المتحدة: سوف تتمرغ سياستكم في العار. لكن إيران لن تنكسر”.

وكان الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قد أشاد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة بمناسبة السنة الفارسية الجديدة بالتضحيات “المبهرة” التي قدمها الإيرانيون في التصدي لفايروس كورونا في الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

وأجبر انتشار الفايروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

العرب