لمواجهة كورونا.. نداء لوقف الحروب من مبعوثي الأمم المتحدة للشرق الأوسط

دعا مبعوثو الأمم المتحدة اليوم السبت إلى وقف فوري لإطلاق النار في دول الشرق الأوسط، وحثوا جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، وجددوا نداءات سابقة للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر مبعوثو الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط بيانا مشتركا دعوا فيه إلى تفعيل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها في 23 مارس/آذار الماضي، للتركيز على “المعركة الحقيقية”، في إشارة إلى مواجهة فيروس كورونا.

ودعا مبعوثو الأمم المتحدة إلى سوريا والعراق واليمن ولبنان، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ الأطراف المتحاربة في المنطقة إلى خطوات للتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، والامتناع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد أو في المنطقة ككل.

كما حث مبعوثو الأمم المتحدة للشرق الأوسط كل الأطراف على العمل مع الأمم المتحدة على خطط للتعاون لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة.

ودعوا في بيانهم إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخليا إلى منازلهم، عبر إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وذات مغزى، وإلى التنازل عن الاعتبارات الحزبية والمصالح الضيقة من أجل القضية الأكبر.

واعتبر البيان أنه لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه تحدي فيروس كورونا وحده، وأن “التضامن مطلوب اليوم، وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غداً”.

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المصدر : الجزيرة + وكالات