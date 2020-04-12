مكافأة أميركية مقابل معلومات عن أحد قادة حزب الله العراقي

واشنطن – تواصل الولايات المتحدة ملاحقتها لقيادات حزب الله العراقي في وقت تكثف فيه الميليشيات العراقية من هجماتها على القواعد التي تستضيف قوات أميركية في بلادها ما ينذر بمواجهة محتملة في الفترة المقبلة رغم محاولات واشنطن تجنب هذا السيناريو.

وفي أحدث محاولة منها لتقليم أظافر الميليشيات وحزب الله العراقي عرضت الولايات المتحدة مساء الجمعة ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله والذي كان مساعدا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة ببغداد في يناير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة في إعلان هذه الجائزة إن الكوثراني “تولى مسؤولية التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران” والتي كان ينظمها سابقا سليماني.

وأضافت في بيان “بهذه الصفة كان يسهّل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع”.

وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة الكوثراني وشبكاته ومساعديه في إطار جهود لتعطيل “الآليات المالية” لحزب الله الذي مقرّه لبنان. ووصفت الولايات المتحدة الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا للانضمام إلى معركة الرئيس بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.

ومنذ مقتل سليماني في العراق تحاول الميليشيات استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة كبيرة، ويبدو أن واشنطن تنتظر الوقت المناسب للرد على الجماعات المسلحة خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه إيران التي تدعمها بسبب تفشي وباء كورونا.

ولا يخفي المسؤولون الأميركيون التهديدات التي تشكلها الميليشيات العراقية والتي تعاظم خطرها في محاولة منها “للثأر” لقاسم سليماني.

وفي وقت سابق قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن تهديد الفصائل المدعومة من إيران للقوات الأميركية في العراق ما زال “كبيرا”، وذلك بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هجوم لإيران أو وكلائها في المنطقة.

العرب