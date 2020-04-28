تنظيم الدولة يهاجم مجددا بالعراق.. تفجيران بأحزمة ناسفة يستهدفان مبنى استخبارات

فجر مهاجمان انتحاريان نفسيهما أمام بوابة مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية العراقية بمحافظة كركوك (شمال بغداد) بعد تصدي الحراس لهما ومنعهما من اقتحامه.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن عنصرين من تنظيم الدولة كانا يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما قرب المبنى الواقع في حي القادسية (جنوب شرقي مدينة كركوك) بعد أن حاولا اقتحامه، مشيرين إلى أن عناصر الحرس تصدت لهما، مما أوقع عددا من الإصابات بين العناصر الأمنية.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وإجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية. وتحدثت وكالة الأناضول عن إصابة حارسين ومدني صادف مروره في المكان وقت الهجوم.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة في الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى (شمال وشمال شرق بغداد)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 عنصرا من تنظيم الدولة، خلال مواجهات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

المصدر : وكالات